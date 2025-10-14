Ateşkesin beşinci gününde Gazze Belediyesi, kent merkezinde enkaz kaldırma ve yol açma faaliyetlerine hız verdi. Belediye yetkilileri, İsrail saldırıları sonucu şehrin sokaklarının yüzde 90’ının tamamen veya kısmen yıkılarak kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

Amaç, bölge halkının evlerine dönmesini sağlamak ve acil durum araçlarının yeniden ulaşım sağlayabileceği yolları açmak.

50 milyon ton moloz: Yeniden inşa önündeki en büyük engel

Belediye verilerine göre, savaşın ardından Gazze’de yaklaşık 50 milyon ton moloz kaldı. Yetkililer, ana yolların açılmadan yeniden inşa sürecinin başlamasının mümkün olmadığını vurguladı.

Şu anda ekiplerin erişim sağlayabildiği yaklaşık 20 sokakta çalışmalar devam ediyor. Ancak, bölgenin bazı kısımlarında hala ulaşım zorlukları ve güvenlik riskleri bulunuyor.

“Önemli olan güven ve barış içinde yaşamak”

Gazze’deki yıkımın ortasında umutlu görüntüler de dikkat çekti. Katar bayrağı taşıyan bir buldozerin çalıştığı anlar kameralara yansırken, evine dönen Filistinli vatandaşların sevinci duygusal anlar yaşattı.

Şucaiyye Mahallesi sakini Ahmad Harb, “Katar’a ve sokaklardaki enkazın kaldırılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Şucaiyye’ye geri döndüğüm için çok mutluyum. Evime döneceğim ve enkazın tepesinde yaşayacağım. Önemli olan güven ve barış içinde yaşamak” dedi.

“Tüm enkaz kaldırılana kadar çalışacağız”

Çalışmalara katılan buldozer operatörü Ashraf Radwan, halkın normale dönmesi için kesintisiz çalıştıklarını belirterek, “Şucaiyye Mahallesi ile El-Shaaf bölgesindeki vatandaşların evlerine dönebilmesi için bugün enkaz kaldırma ve yolları açma çalışmalarına başladık.

Halkın hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz ve tüm enkazlar kaldırılana kadar da çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BM: Gazze’de binaların yüzde 83’ü hasarlı

Birleşmiş Milletler’in (BM) 22-23 Eylül tarihli uydu görüntülerine dayandırdığı rapora göre, Gazze’deki yapıların yaklaşık yüzde 83’ü hasar gördü. Raporda, 17 bin 734 binanın tamamen yıkıldığı belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Gazze’deki sağlık hizmetlerinin yeniden yapılandırılmasının yaklaşık 7 milyar dolara mal olacağını tahmin etti.