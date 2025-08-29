Son Mühür/ Osman Günden - Gaziemir Belediyesi, ev ve iş yerlerinde yapılan tadilatların ardından ortaya çıkan inşaat atıklarını özel konteynerlerle vatandaşların adreslerinden alarak lisanslı geri dönüşüm tesislerine taşıyor. Böylece hem çevre korunuyor hem de atıklar yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Kaçak moloz dökümü yapanlara ise 91 bin 658 TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

Adrese teslim konteyner hizmeti

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, moloz atıklarının alınması için başvuran vatandaşların adreslerine moloz konteyneri bırakıyor. Tadilat yapanlar, inşaat atıklarını evlerinin önüne yerleştirilen bu konteynerlere döküyor. Belediye ekipleri, dolan konteynerleri lisanslı geri dönüşüm tesislerine ulaştırıyor.

Konteynerlere yalnızca tadilat sonrası ortaya çıkan moloz, kırık fayans, tuğla, sıva ve beton parçaları atılabiliyor. Ayrıştırılmamış veya çuvallanmış atıklar ise alınmıyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler, Fen İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak ya da 0 232 999 0 251 numaralı telefondan 1161-1162 dahili hatlarını arayarak randevu oluşturabiliyor.

Kaçak döküm yapanlara ağır ceza

Yasal döküm alanlarının dışında, boş arsalara, ormanlık alanlara veya çöp konteyneri kenarına inşaat atığı bırakanlara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41/4 maddesi gereğince 91 bin 658 TL’ye kadar idari para cezası uygulanıyor.

Başkan Işık’tan çağrı

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “Tadilat sonucu ortaya çıkan molozların doğaya ve kentimize zarar vermesinin önüne geçmek için moloz atıklarını vatandaşlarımızın adresinden alıyoruz. Bu sistemle hem doğamızı koruyor hem de vatandaşlarımızın işini kolaylaştırıyoruz. Yurttaşlarımızdan, inşaat atıklarını yasal döküm alanlarının dışına atmamalarını önemle rica ediyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Gaziemir için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.