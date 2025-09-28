Komisyonlarda sonuçlanmayan önergeler arasında öne çıkan dosya, Sakarya Mahallesi’ndeki 2083 ada 3 parsel için hazırlanan imar planı değişikliği oldu. Parselin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda ticaret alanına dönüştürülmesi hedefleniyor. Karar, Bayındırlık ve İmar, Hukuk ile Çevre Komisyonları raporları doğrultusunda mecliste yeniden görüşülecek.

Çevreye dair yeni tarifeler

Toplantıda ayrıca Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün sunduğu 2025 yılı Bitkisel Atık Toplama Tarife Cetveli ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı 2026 yılı Evsel Katı Atık Tarife Cetveli de değerlendirilecek.

2026 yılı bütçesi ve performans programı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün hazırladığı 2026 yılı Performans Programı ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün sunduğu 2026 Mali Yılı Bütçesi de meclisin önünde olacak. Belediyenin gelir-gider tabloları ve yeni tarife cetvelleri bu kapsamda ele alınacak.