Son Mühür/ Beste Temel - Gaziemir Belediyesi, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey ve Dokuz Eylül mahallelerinde yaşayan vatandaşların talebi üzerine yeni bir taziyeevi projesini hayata geçirdi. Üç mahallenin kesişim noktasında konumlandırılan taziyeevi, 250 metrekare kapalı alana sahip olacak ve iki kattan oluşacak. Proje kapsamında binada taziye salonları, mescit ve mutfak yer alacak. Taziyeevinin temeli önümüzdeki günlerde atılacak.

Hem taziye hem sosyal alan

Taziyeevinin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlar, yakınlarını kaybettiklerinde başsağlığı ziyaretlerini bu alanda kabul edebilecek. Ayrıca burada mevlit programları, hayır yemekleri ve anma törenleri düzenlenebilecek.

Taziyeevi, yalnızca taziye hizmeti sunmakla kalmayacak; aynı zamanda belediyenin sosyal ve kültürel etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. Çocuklar ve kadınlar için çeşitli eğitimler, kurslar ve atölye çalışmaları bu merkezde gerçekleştirilecek.

Işık: “Söz verdiğimiz projeyi hayata geçiriyoruz”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, taziyeevinin yapılacağı alanı Belediye Meclis Üyesi Ramazan Özkan, Belediye Başkan Yardımcısı Eser Atak, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte ziyaret ederek proje hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Başkan Işık, taziyeevinin bölge halkı için büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti: “Bu proje, seçim döneminde söz verdiğimiz çalışmalardan biriydi. Göreve gelir gelmez projeyi başlattık. Taziyeevleri, vatandaşlarımızın acıyı paylaşmasını sağlayan çok değerli alanlar. Artan dikey yapılaşma ve küçülen yaşam alanları, geleneklerimizi sürdürmeyi zorlaştırıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın taziye kabullerini rahatlıkla yapabilecekleri bir alan oluşturmak istedik. Sözümüzü yerine getirmekten mutluluk duyuyorum.”

Acılı günlerde destek eli

Gaziemir Belediyesi, taziyeevi projesinin yanı sıra yürüttüğü Taziye Hizmetleri ile de vatandaşlara destek sağlıyor.

Yakınını kaybeden ailelere, belediye tarafından çay, su, pide ve ayran ikramı yapılıyor. Ayrıca, belediyeye ait ikram araçları ve demonte taziye çadırları da ailelerin talepleri doğrultusunda kuruluyor.

Üç gün süreyle hizmet veren çadırlar sayesinde, özellikle kış aylarında kötü hava koşullarının yarattığı zorluklar ortadan kalkıyor.