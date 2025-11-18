Son Mühür- İBB iddianamesinde Nagehan Alçı'nın isminin iki yerde geçtiğine dikkat çeken Sabahattin Önkibar, biri Murat Ongun'la otel odasında defalarca buluşması diğeri de Murat Ongun'dan para aldığı iddiaları olduğunu belirtti. Alçı'nın sorulara cevap vermediğini belirten Önkibar, kendini medya ombudsmanı olarak nitelendiren Faruk Bildirici'nin Nagehan Alçı'nın avukatlığına soyunduğuna işaret etti.

Böyle gazetecilik mi olur?



''Bildirici, Alçı'dan gazeteciliğin sorularına cevap alacağına onu korumaya aldı'' diyen Önkibar, ''Pardon ama Bildirici, Murat Ongun'la otel odasında buluşmak gazetecilik faaliyeti mi?'' diye sordu.

''Soru, Nagehan'ın ifadesinin neden alınmadığı. Kim, hangi güç Nagehan'ı koruyor'' diyen Önkinbar, ''bırakın onu bunu, Nagehan Alçı TGRT'den birden neden kovuldu? Neden sorulmuyor? İktidarı destekleyen TGRT bile yandaş Nagehan'ın yanlışını gördü, taşıyamam deyip kapıya koydu.'' hatırlatmasında bulundu.

Bilsem asla görüşmezdim...

Faruk Bildirici’ye konuşan Nagehan Alçı,

“Bir gazeteci olarak bilgi almak için ofis ortamında yapılan görüşme ile ilgili böyle bir çarpıtma çok çirkin ve ahlak dışı. Ekrem İmamoğlu ve ekibi ile sadece gazetecilik amaçlı görüşmelerim oldu.

Orası otel odası değil, şoförün tuttuğu bir oda olduğunu bilsem orada asla görüşmezdim.'' demişti.

Ekol Tv'deki programında kendisine yönelik eleştirilere neden sessiz kaldın sorusuna Alçı, ''Kimin ne dediğini görmek istedim. Hakkımda yazanları mahkemeye vereceğim'' diye cevap verdi.

İBB'den para aldığı iddialarını yalanlayan Alçı, ''BU kadar çirkin iftira görmedim. Bir kör kuruş almışlığım yok. En ufak bir şey göstersinler, ben mesleği bırakırım'' diye konuştu.