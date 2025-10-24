Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan yoğun yağışların ardından selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun ailesini ziyaret etti. Çankırı, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile birlikte Bülent Kaptanoğlu’nun eşi Nilgün Kaptanoğlu ve kızları Deniz ile Derya Kaptanoğlu’na taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gözyaşları içinde yaşadıkları endişeyi dile getiren aileye destek olan Çankırı, "Devletimiz tüm kaynaklarıyla sahada, ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Yanınızdayız" dedi. Milletvekili, aileyle birebir görüşerek sorularını yanıtladı ve moral desteği sağladı.

Sel bölgelerinde inceleme

Ziyaretin ardından selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Çankırı, AFAD ve belediye ekiplerinden çalışmalara dair bilgi aldı. Bölge halkıyla da bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten vekil, vatandaşların güvenliği için devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu vurguladı.

Vatandaşın yanındayız mesajı

Çankırı, hem kayıp vatandaşın ailesine hem de selden etkilenen diğer bölge sakinlerine devletin her türlü desteği sunduğunu ifade ederek, çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.