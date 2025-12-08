FOÇA TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

(Muhdesatın Terkini)

İlçemiz Yenibağarası Mahallesi 515138 ada 140 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan “Üzerindeki ev ve ahır Ahmet oğlu Kazım KIRTIK tarafından yapılmıştır.” muhdesatının zeminde olmadığı İzmir Kadastro Müdürlüğü'nün 25/06/2025 tarih 711 fen kayıt sayılı Tescil Bildirimi (Beyanname) ile belgelendiğinden , İlçemiz Yenibağarası Mahallesi 515138 ada 140 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesinde bulunan “Üzerindeki ev ve ahır Ahmet oğlu Kazım KIRTIK tarafından yapılmıştır.” muhdesatı Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği iş bu ilanın yayım tarihinden sonra terkin edilecek olup, ilgilisinin bu işlemin kendisine tebliği tarihinden başlayarak otuz gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu kayıtlarımızdan adresi/mirasçısı tesbit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği tebliğ olunur.