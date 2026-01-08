İzmir’de sabaha karşı etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış ve fırtına, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrilirken, cadde ve sokaklar suyla doldu, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşandı.

Sabah saatlerinde zor anlar yaşandı

Günün ilk saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şemsiyesiz yakalanan birçok kişi sırılsıklam olurken, yoğun yağış nedeniyle trafikte de zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Kentin pek çok noktasında ana arterler ve ara sokaklar kısa sürede su birikintileriyle doldu, yollar adeta göle döndü.

Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

Birçok ilçede oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı bölgelerde trafik yavaşladı. Yağışın etkisini artırmasıyla birlikte kent genelinde ulaşımda aksaklıklar gözlendi.

Devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi

Şiddetli rüzgarın etkisiyle Karşıyaka ilçesi Mavişehir bölgesinde bir otoparkta bulunan ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, 5 araçta maddi hasar oluştu. Kemalpaşa Ulucak Mahallesi’nde ise bir binanın çatısının uçtuğu ve yere düştüğü bildirildi. Her iki olayda da can kaybı yaşanmadı.

Hava ve deniz ulaşımı olumsuz etkilendi

Olumsuz hava koşulları, hava ve deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na yapılan bazı seferlerde gecikmeler yaşanırken, deniz ulaşımında arabalı vapur seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.

Meteoroloji’den uyarı: Yağış ve fırtına sürecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam edeceğini açıkladı.

Yapılan değerlendirmede rüzgarın güney yönlerden kuvvetli, zaman zaman ise fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.