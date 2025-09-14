Geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybeden arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur anısına kurulan sanat merkezi ve müze, yaklaşık bir yıllık inşaat sürecinin ardından tamamlandı. 22 dönümlük alana inşa edilen müzede; Tayfur’un film afişleri, kitapları, gitarı, sazı ve sahne kıyafetleri ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Ayrıca sanatçının hayatını anlatan belgesel de merkezde gösterime açıldı.

Sanat ve kültür bölümleri yer alıyor

Merkezde “Emmioğlu Yazlık Sineması”, “Kır Çiçekleri Sanat Atölyesi”, “Nisan Yağmuru Müzik Kütüphanesi” ve “Sabahçı Kahvesi” gibi bölümler de bulunuyor. Böylece ziyaretçiler hem Ferdi Tayfur’un sanat yolculuğunu keşfedebiliyor hem de kültürel etkinliklere katılabiliyor.

Açılışa yoğun katılım

Kurdele kesimiyle başlayan açılış törenine Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ferdi Tayfur’un eşi, kız kardeşi, çocukları, akrabaları, protokol üyeleri ve çok sayıda seveni katıldı.

“Ferdi Tayfur, topraktan eserler ve kokular taşıyordu”

Açılışta konuşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Ferdi Tayfur’un Çukurova’nın bereketli topraklarından çıkan en önemli sanatçılardan biri olduğunu söyledi. Vali Köşger, şunları kaydetti:

“Ferdi Tayfur, sanatın zirvesindeyken bile mütevazı bir insandı. Memleketten, topraktan eserler ve kokular taşıyordu. Çukurova’nın renklerini ve notalarını tüm Anadolu’ya ve dünyaya yansıttı. Bu konsepti hayata geçirenleri tebrik ediyorum. Marifet iltifata tabidir, sanatçının değeri öldükten sonra anlaşılır. Ancak burada önemli bir nokta var; Adana’nın yetiştirdiği Sayın Devlet Bahçeli, bu müzenin sanatçımız hayattayken kurulması için talimat vermiştir.”

Tören, şair ve söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan’ın konseriyle sona erdi.