Trendyol Süper Lig'de sezonun 5. haftasının son maçında Gaziantep FK ile sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı. Dev müsabaka Gaziantep ŞehitKamil Stadyumunda oynandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından karşılaşmanın hakemleri; Mehmet Türkmen, Süleyman Özay, Suat Güz olarak belirlendi. 90 dakikalık mücadeleden gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. Her iki takım ilk yarıda kontrollü oyunu tercih ederken ikinci yarıda misafir takım gol pozisyonuna girdi. Karşılaşmanın 88.dakikasında Fenerbahçe'de Mason Greenwood'un serbest vuruşu direkten döndü

Böylelikle Fenerbahçe puanını 7'ye yükseltirken Gaziantep temsilcisi ise 8 puana yükseltti. Gaziantep maçında iki kez direğe takılan sarı-kanaryalar, beşinci maçında üç kez puan kaybı yaşadı.

Galatasaray ile puan farkı 6'ya yükseldi

İsmail Kartal'ın öğrencileri bu puan kaybı ile lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Sarı-lacivertliler bu sonuçla haftayı 7 puanla 11. sırada tamamladı.Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.