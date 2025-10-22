Son Mühür- CHP'li belediyelere yönelik operasyonları ve 24 Ekim'deki kurultay iptal davasını değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına getirme gibi bir düşüncesi olduğu görülüyor mesajı verdi.

Now Tv'de İlker Karagöz'e konuk olan Erbakan,

''Kılıçdaroğlu olunca, işte Bay Kemal diyorlar, Tuncelili olması üzerinden bir takım tartışmalar açıyorlar'' hatırlatmasında bulundu.



Kılıçdaroğlu'nun birçok muhalefet partisinin desteğine rağmen seçimi kaybettiğine dikkat çeken Erbakan,

''Diğer tarafta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş var. Onlar aday olursa iktidarın kaybetme riski çok yüksek. Böyle olunca, Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirelim ve kontrollü bir seçim yapalım düşünceleri olduğu görülüyor'' dedi.

Millet değişim istiyor...



Milletin bunları gördüğünü ve tepki gösterdiğini savunan Fatih Erbakan,

''Bu inatlaşma, bu koltuğu bırakmamak hırsı ters yapıyor. Bizim Anadolu'daki gördüğümüz o. Yani siz Kılıçdaroğlu'nu getir efendim Mansur Bey'i, İmamoğlu'nu yasaklarsak derken bir yandan Fatih Erbakan çıkar bir başkası çıkabilir ve yine kaybedersiniz.

Bu sandığa gidildiği müddetçe bundan kaçmaları kurtulmaları pek mümkün olmayacak çünkü ekonomik olarak da adalet bakımından sosyal olarak Türkiye gerçekten çöküşün içine gelmiş. Millet gerçekten de değişim istiyor.'' diye konuştu.

