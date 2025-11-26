Son Mühür- Fatih Altaylı hakkında, YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik tehdit içerdiği öne sürülen sözler nedeniyle soruşturma başlatılmış, gazeteci 22 Haziran’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Altaylı, o tarihten bu yana Silivri’de bulunuyor.

İlk duruşmada tutukluluk devam etti

Altaylı’nın ilk duruşması, Silivri'de aralarında Erkem İmamoğlu gibi siyasi isimlerin de yargılandığı dosyaların görüldüğü mahkemede yapılmıştı. Mahkeme heyeti, o duruşmada Altaylı’nın tutukluluğunun devamına hükmetmiş ve Cumhurbaşkanı avukatının katılma talebini kabul etmişti. Duruşma, 26 Kasım’a ertelenmişti.

Bugünkü duruşmada hüküm bekleniyor

DW Türkçe’nin aktardığı bilgilere göre mahkeme, ilk oturumda dosyayı esas hakkında mütalaa hazırlanması için savcıya göndermişti. Savcılığın mütalaasını sunmasının ardından savunmalar tamamlandı. Heyetin, bugünkü duruşmada kararını açıklaması öngörülüyor.

En az 5 yıl hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Altaylı'nın, söz konusu videodaki ifadeleri gerekçe gösterilerek en az 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Ceza ve tutukluluğun devamı

Savcı tarafından mahkemeye sunulan mütalaada, Altaylı’nın 5 yıldan az olmamak kaydıyla cezalandırılması ve tutukluluk halinin sürdürülmesi istendi. Altaylı’nın avukatları ise mütalaaya karşı yazılı savunma sundu.

Tartışmalar sosyal medyada başlamıştı

Altaylı hakkında yürütülen soruşturmaya konu olan videonun, sosyal medya hesapları tarafından kırpılarak yalnızca birkaç saniyelik bölümünün paylaşılması sonrası tartışmalar büyümüştü. Görüntülerin yayılmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından “Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı” ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltı süreci

Söz konusu paylaşımlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Altaylı 22 Haziran’da Teşvikiye’deki evinde gözaltına alınmış ve işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.