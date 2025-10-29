Son Mühür- Geçen yıl iki kişilik yataklı kompartıman bileti 12 bin TL iken, yeni sezonda bu rakam 17 bin TL’ye yükseldi. Böylece bilet ücretlerine yüzde 42 oranında zam yapılmış oldu.

2019’da 140 liraydı

Turistik Doğu Ekspresi ilk seferine çıktığı 2019 yılında yataklı vagon bileti 140 TL idi. Bugün aynı yolculuk için ödenen tutar 17 bin TL’ye ulaştı. Böylece 6 yılda yüzde 12.000’in üzerinde artış yaşandı. Vatandaşlar, hükümetin “enflasyonda düşüş” söylemine rağmen, kamuya ait hizmetlerdeki bu yüksek artışlara tepki gösteriyor. Sosyal medyada birçok kullanıcı “fahiş fiyat” denetimlerinin vatandaşa değil, kamu kurumlarına da uygulanması gerektiğini vurguladı.

32 saatlik manzara yolculuğu

Ankara’dan başlayıp Kars’ta sona eren bin 360 kilometrelik yolculuk, molalar dahil 32 saat sürüyor. Her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan tren, toplamda 160 yolcu kapasitesine sahip. Yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor ve yol boyunca farklı şehirlerde uzun molalar veriliyor.

Yeni sezon güzergahı belli oldu

Bu yıl Ankara’dan hareket eden tren, gidişte Erzincan’da 2,5 saat, Erzurum’da 4 saat mola verecek. Dönüş güzergahında ise İliç’te 3 saat, Divriği’de 2,5 saat ve Sivas’ta 3 saatlik duraklamalar planlandı.

Tren bugüne kadar 81 bin yolcuyu ağırlarken, özellikle kış aylarında fotoğraf ve doğa tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor.

“Bilet bulmak imkansız hale geldi”

Yeni sezon biletlerinin satışa çıkmasının ardından sosyal medyada yoğun tepki oluştu. Kullanıcılar, tur şirketlerinin biletleri toplu halde satın alıp çok daha yüksek fiyatlara satışa çıkardığını öne sürdü.

Birçok vatandaş, “Doğu Ekspresi artık lüks hale geldi, gençlerin değil tur şirketlerinin treni oldu” yorumlarında bulundu.