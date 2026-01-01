Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde AK Parti’den meclis üyesi olarak görevine başlayan Latif Aydemir, geçtiğimiz aylarda meclis kürsüsünden yaptığı açıklamalarla kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Aydemir, “Hanımlarımızı, kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda, öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım…” ifadelerini kullanmış, söz konusu açıklamanın ardından AK Parti teşkilatı hızla harekete geçmiş ve Aydemir, “kesin ihraç istemiyle” disiplin kuruluna sevk edilmişti. Sürecin sonunda Aydemir, partisinden istifa ederek siyasi yaşamına bağımsız meclis üyesi olarak devam etme kararı almıştı.

MHP’ye katılacağı iddiaları kulislerde dolaşıyordu

İstifasının ardından dikkat çeken temaslarda bulunan Latif Aydemir’in son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakın durduğu ve MHP İzmir İl Teşkilatı ile sıcak temaslar kurduğu konuşuluyordu. Kulislerde, Aydemir’in yeni siyasi rotasını MHP olarak belirlediği ve uygun zamanı kolladığı yönünde iddialar yer alıyordu.

Aydemir’den açıklama: “Resmi teklif yok”

Latif Aydemir, söz konusu iddialara ilişkin açıklama yaparak, “Resmi bir teklif yok, teklif olduğu takdirde değerlendiririz. Görev istenmez, verilir” dedi.