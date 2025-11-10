Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı mali bütçesi netleşti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen bütçe, 29 milyar 400 milyon TL olarak kabul edildi.

Kurumun gelir bütçesi 19 milyar 100 milyon TL olarak teklif edilirken, gelir-gider farkı olan 10 milyar 300 milyon TL’nin borçlanma yoluyla karşılanacağı belirtildi.

Bütçede, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 4 milyar 873 milyon 275 bin TL, bağış, yardımlar ve özel gelirler 14 milyar TL, diğer gelirler 228 milyon 100 bin TL, red ve iadeler 1 milyon 375 bin TL olarak öngörüldü.