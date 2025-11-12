Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen ve dokuz işçinin yaşamını yitirdiği feci heyelan olayıyla ilgili yürütülen yargı sürecinde, 5'i tutuklu toplam 43 sanığın yargılandığı davanın duruşması sona erdi. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, tarafların taleplerini dinledikten sonra beklenen ara kararını açıkladı.

Duruşma salonunda kimler vardı?

Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan duruşmaya, tutuklu bulunan sanıklar Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik'in yanı sıra, hakkında tahliye talebi bulunan Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Ayrıca tutuksuz yargılanan sanıklardan Ali Erdi S., Aykut A. ve Funda A. da mahkeme salonunda hazır bulundu. Hayatını kaybeden madencilerin yakınları ve acılı müştekiler ile taraf avukatları da duruşmayı yakından takip etti. Öte yandan, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar John H., Kenan Ö., Luis Q., Vınh Luu D L., Kevin James G., Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M.'nin duruşmaya katılmadığı kayıtlara geçti.

Yeni bilirkişi raporu ve savunma talebi

Dava dosyasına kısa süre önce eklenen ve 508 sayfadan oluşan kapsamlı yeni bilirkişi raporu, duruşmanın seyrini belirleyen ana unsur oldu. Mahkeme heyeti, bu detaylı rapordaki tespitler doğrultusunda sanıklardan savunma yapmalarını talep etti. Cumhuriyet savcısı ise, sanıkların bu hacimli rapora ilişkin savunmalarını hazırlayabilmeleri için ek süre verilmesi yönünde mütalaa sundu. Savcı, tutukluluk halleriyle ilgili olarak da dikkat çekici bir talepte bulundu: Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik'in tutukluluklarının devamını isterken, Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verilmesini talep etti.

Müştekilerden tutukluluk kararına devam çağrısı

Duruşmada söz alan hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve avukatları, heyelanın neden olduğu ağır sonuçları hatırlatarak sanıkların tutukluluk durumlarının herhangi bir değişiklik yapılmadan devam etmesi gerektiği yönünde ortak görüş bildirdi. Müştekiler, adil yargılama ve adaletin tecelli etmesi adına tüm sanıkların kaçma şüphesi ve delil karartma ihtimali gözetilerek tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemenin tahliye kararı ve erteleme

Taleplerin alınmasının ardından kısa bir aranın ardından mahkeme heyeti, ara kararını kamuoyuna duyurdu. Heyet, Cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda hareket ederek, sanıklar Shaun Keady Swartz ve Ömer Ardıç hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Diğer tutuklu sanıklar Ronald Guılle, Ali Rıza Kalender ve Selçuk Çiftlik'in tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Dava, eksikliklerin giderilmesi ve sanıkların yeni rapora karşı savunmalarını hazırlamaları için 6 Ocak 2026 tarihine ertelendi.