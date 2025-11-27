Son Mühür/ Beste Temel - Menderes Belediyesi, Özdere Atatürk Kültür Merkezi’nde anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Otizmli ressam Tuğcan Çobanoğlu’nun eserlerinden oluşan sergi alkışlarla açıldı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği açılışta, eserler takdirle karşılandı.

İlk sergisini 2015 yılında açan Çobanoğlu, bugüne kadar birçok sergide yer aldı. Özdere’deki son sergide ise kadın figürleri üzerine odaklanan çalışmaları yer aldı. Renk, duygu ve anlatım gücüyle dikkat çeken eserler beğeni topladı.

30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek

Sanatçının özgün bakışını yansıtan çalışmalar, 30 Kasım Pazar akşamına kadar Özdere Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek. Sergi, sanatı herkes için erişilebilir kılan yönüyle öne çıktı.

“Takdire şayan bir ifade biçimi”

Sergiye ilişkin açıklama yapan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sanatın dönüştürücü gücüne vurgu yaptı. Çiçek, Tuğcan Çobanoğlu’nun sanatı güçlü bir iletişim aracına dönüştürmesinin takdire şayan olduğunu belirterek, serginin herkes tarafından görülmesini tavsiye etti. Sanata ve sanatçıya verilen desteğin süreceğini ifade etti.