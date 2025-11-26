Son Mühür- Yeni yapılan uluslararası bir araştırma, ülkelerin uyku sürelerini ve yatma–uyanma alışkanlıklarını ortaya koydu.

Bulgular, coğrafi konumdan kültürel alışkanlıklara, gün batımı saatlerinden yaşam temposuna kadar pek çok faktörün uyku düzenini doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Avrupa ülkeleri erken yatma ve kaliteli uyku süresiyle öne çıkarken, bazı ülkelerde ise geç yatma alışkanlığı dikkat çekiyor.

Avrupa erken yatıyor, daha kaliteli uyuyor

Araştırmaya göre özellikle Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri daha erken saatlerde yatağa girerek daha uzun ve verimli uyku uyuyor. Gün ışığının fazla olduğu ülkelerde uyku kalitesi de artıyor.

Polonya ve Çekya zirvede

Uyku düzeninde en geç yatma oranları Doğu Avrupa’da görülüyor.

Polonya: 00.55’te yatıyor, 07.25 civarında uyanıyor.

Çek Cumhuriyeti: 23.58’de yatıyor, yaklaşık 07.25’te güne başlıyor.

Bu ülkelerde geç yatılmasına rağmen, uykunun nispeten düzenli olduğu dikkat çekiyor.

Macaristan daha dengeli bir uyku sistemine sahip

Macaristan’da ortalama yatma saati 23.59, uyanma saati ise 07.22 olarak kaydedildi. Bu düzen, uyku süresinin daha kaliteli olmasına katkı sağlıyor.

Türkiye ortalama uyku süresiyle orta sıralarda

Türkiye’de insanlar ortalama 00.59 civarında yatağa giriyor ve sabah 08.02’de uyanıyor.

Türkiye’nin ortalama uyku süresi: 395 dakika (yaklaşık 6 saat 35 dakika)

Bu süre, dünya ortalamasıyla uyumlu bir seviyede bulunuyor.

En çok uyuyan ülkeler

Uyku süreleri açısından zirvede yer alan ülkeler 7 saat üstü ortalamasıyla öne çıkıyor:

Yeni Zelanda – 447 dakika (7 saat 27 dakika)

Avustralya – 440 dakika

İsveç – 435 dakika

Danimarka – 434 dakika

Kanada – 431 dakika

En az uyuyan ülkeler

Bu ülkelerde uyku süresi dünya ortalamasının oldukça altında:

Japonya – 352 dakika (5 saat 52 dakika)

Suudi Arabistan – 362 dakika

Filipinler – 368 dakika

Tayvan – 381 dakika

Hong Kong – 399 dakika

Türkiye, 395 dakikalık uyku süresiyle bu iki uç grubun arasında yer alıyor.

Uyku süresi neden ülkeden ülkeye değişiyor?

Bilim insanlarına göre uyku sürelerini etkileyen pek çok unsur bulunuyor:

Gün batımı saatleri ve coğrafi konum,

Çalışma temposu ve şehir yaşamı,

Kültürel alışkanlıklar.

Teknoloji kullanımı ve ekran bağımlılığı

Gece geç saatlere kadar aktif olan toplumlarda uyku süresi kısalıyor. Ayrıca daha fazla gün ışığı alan ülkelerde uykunun daha uzun ve kaliteli olduğu belirtiliyor.