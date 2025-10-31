Son Mühür - Cumhurbaşkanlığının 2026 programında sosyal güvenlik sistemiyle ilgili önemli yenilikler duyuruldu. Düşük gelirli esnaf, sanatkâr, çiftçi ve mevsimlik işçiler için “mikro sigorta programları” hayata geçirilecek. Ayrıca, emekli maaşlarının sigortalılık süresine göre artırılacağı yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, sosyal sigorta sisteminde finansal sürdürülebilirliği gösteren aktif-pasif oranı son üç yılda 2’den 1,61’e geriledi. Çırak, stajyer ve kursiyerler hariç tutulduğunda bu oran 1,49’a düşüyor; yani 1,49 çalışan bir emekliyi finanse edebiliyor. Uzmanlar, sistemin sürdürülebilirliği için bu oranın en az 3 olması gerektiğini belirtiyor.

Programda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) “kolay işverenlik” uygulamasının kapsamının genişletilmesi de hedefleniyor. Bu sistem sayesinde ev işlerinde çalışanlar ve apartman görevlilerinin sigorta primleri e-Devlet üzerinden bildirilebiliyor. Yeni düzenlemeyle farklı meslek gruplarının da bu kapsama dahil edilmesi planlanıyor ve böylece kayıt dışı istihdamın azaltılması amaçlanıyor. SGK’nın, iş yeri bildirgesi ile işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin muhasebeci desteği olmadan e-Devlet üzerinden yapılabilmesine imkan sağlayan sistemin kapsamını genişletmek için çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.

'Mikro sigorta' geliyor

Cumhurbaşkanlığı programına göre, yüksek prim ödemeleri nedeniyle sigorta kapsamı dışında kalan düşük gelirli gruplar için özel mikro sigorta modelleri geliştirilecek. Bu sistemde, gelir seviyesine göre farklı prim tutarları uygulanacak ve daha fazla kişinin sosyal güvenlikten yararlanması hedeflenecek. Program kapsamında ayrıca emekli maaşlarının hesaplanma yöntemi de yenileniyor. Yeni modelde, sigortalılık süresi uzadıkça emekli maaşı da artacak, böylece erken emeklilik yerine uzun süre çalışmayı teşvik edecek. Bu düzenlemelerle aktif-pasif dengesinin korunması ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

'Esnek çalışma' arttırılacak