Son Mühür- Türkiye’nin önde gelen giyim markalarından Defacto, iddialara göre yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonrasında genel merkez ve depo çalışanlarından 450 kişiyi işten çıkarma kararı aldı. Şirket, birkaç ay önce mağazalarında 200’den fazla çalışanla yollarını ayırmıştı.

Uzun süredir çalışanlar şokta

Sözcü’nün haberine göre 10 yıla yakın süredir muhasebe uzmanı olarak görev yapan Ahmet Yücesoy, işten çıkarılmaların aniden gerçekleştiğini belirterek, “Böyle bir plan önceden duyurulsaydı herkes kendini hazırlardı. Şimdi okullar açılmış, harcamalar yapılmışken bir anda kapının önüne konulduk” ifadelerini kullandı.

Çalışanlar toplu dava hazırlığında

Evden çalışma sistemiyle faaliyet gösteren şirket, haziran ayında çalışanlarına üç gün ofis zorunluluğu getirmiş, ardından Eylül başında bu süreyi beş güne çıkarmıştı. İşçiler, yeni düzenlemelere göre planlarını oluşturduklarını ancak aniden işten çıkarıldıklarını dile getirdi. İşten çıkarılan çalışanlar, WhatsApp gruplarında örgütlenerek toplu işe iade davası açmayı planlıyor.

Avukat: “Gece gelen mail ile bildirildi”

Çıkışlarla ilgili değerlendirme yapan avukat, ekonomik sıkıntı ve teknolojik yatırımlar gerekçesiyle işçi kıyımı yapıldığını söyledi. Avukat, “Çıkışlar insanlara bir gece öncesinden e-posta ile bildirildi” dedi.

Üst yönetim korumalı çalışanlara dokunulmadı

İşten çıkarılanlar arasında engelli kadrosunda çalışanlar da bulunuyor. Avukat, üst yönetimin tanıdığı kişilerin çıkarılmadığı iddialarına dikkat çekerek, “Kıdemli çalışanlar işten çıkarılırken birkaç ay önce işe girenler görevde kaldı. Bu durumu araştırıp yargı sürecini başlatacağız” ifadelerini kullandı.