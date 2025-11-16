Son Mühür- Bilecik’te 200 gramlık somun ekmeğin fiyatında yapılan artış, kentteki fırınlarda uygulanmaya başladı. Yeni tarifeye göre ekmek artık 15 liradan satılıyor.

Eski fiyat 12,5 liraydı

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın ortak aldığı karar doğrultusunda ekmek fiyatı yeniden belirlendi. Daha önce 12,5 liradan satılan 200 gramlık somun ekmeğe 2 lira 50 kuruş zam yapıldı.

Yeni fiyat fırınlarda yürürlüğe girdi

Alınan kararın ardından kent genelindeki fırınlarda yeni tarife uygulanmaya başladı. Böylece somun ekmekteki artış oranı yüzde 20 olarak gerçekleşti.