Son Mühür/ Osman Günden - Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) kuruluşunun 33. yılını Hyatt Regency İzmir İstinyePark’ta düzenlenen geniş katılımlı bir geceyle kutladı. Etkinliğe; EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Kızılgüneşler, İZTO Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Eşbaşkanı Toygar Narbay, BEGOS Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Seyfeli, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İZFAŞ yöneticileri, geçmiş dönem başkanları ve dernek üyeleri katıldı.

Akçakaya: “Daha yenilikçi ve sürdürülebilir bir sektör için çalışıyoruz”

Gecenin açılış konuşmasını yapan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, derneğin 33 yıllık yolculuğunda emeği geçen tüm üyelere teşekkür etti.

Akçakaya, EGSD’nin Ege Bölgesi’nde üretim, ihracat, istihdam ve sektör vizyonuna yön veren önemli bir birliktelik olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “15. dönem yönetim kurulu olarak daha sürdürülebilir, yenilikçi ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir sektör için kararlılıkla çalışıyoruz. Yeni dönemde gençleri ve tasarımcıları destekleyen projelere öncülük etmeye, uluslararası iş birliklerimizi güçlendirmeye ve geleceğe iz bırakacak çalışmalar üretmeye devam edeceğiz. Bizleri bugünlere taşıyan en büyük güç birlik ve dayanışmadır. Bu güçlü yapıyı daha da ileriye taşımak için tüm üyelerimizle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.”

Paydaşlara ve sponsorlara teşekkür plaketi

Konuşmaların ardından, gecenin düzenlenmesine katkı veren paydaş kurumlara teşekkür plaketleri sunuldu.

Plaket verilen isimler arasında Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve EHKİB Başkanı Burak Sertbaş da yer aldı.

Gecenin Platin Sponsoru TGS Dış Ticaret, Gümüş Sponsorlar Giltaş Sistem Bütünleştirici, Gökhan Bahtiyar Home, Permess International, Sofra Grup ve Sun Tekstil ile Bronz Sponsorlar Eurofins ve Odtim İnşaat yöneticilerine de plaket takdim edildi.

33. yıl pastası kesildi

Etkinlik ilerleyen saatlerde Berkan Yeniçeri Tezgah Grubu’nun konseri ile renklendi. Davetliler müzik eşliğinde 33. yıl coşkusunu doyasıya yaşadı. Gecenin sonunda EGSD’nin başarılarla dolu 33 yıllık yolculuğunu simgeleyen 33. yıl pastası kesildi, yeni dönem için dilekler paylaşıldı.