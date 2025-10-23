Son Mühür / Atakan Başpehlivan Anadolu Eğitim Sendikası İzmir İl Temsilcisi Mehmet Göbelek, gazeteci Yusuf Kaplan’ın katıldığı bir televizyon programında eğitim sistemi ile ilgili sarf ettiği, “Türkiye’de AK Parti’nin iktidarda olduğu eğitim sistemi süzme CHP’li yetiştiriyor.” cümlelerini eleştirdi.

Mehmet Göbelek: Anayasal değerler hiçe sayılıyor

Anadolu Eğitim Sendikası olarak eğitimin kurumların ideolojik propaganda mecrası haline gelmesini şiddetle eleştirdiklerini vurgulayan Mehmet Göbelek, “Sendikamız, siyasetin yönlendirdiği bir eğitim için değil, eğitimin yönlendirdiği bir siyaset için mücadele eden; hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmadan, her düşünceden, dilden ve renkten eğitimcinin ortak sesi olmayı ilke edinmiştir. Bu bağımsız ve çoğulcu duruşumuz gereği, eğitim kurumlarının ideolojik propaganda mecrası haline getirilmesine şiddetle karşı çıkıyoruz.

Yusuf Kaplan'ın kamuoyuna açık görüşleri, eğitim ve akademi dünyasının hassasiyetleri açısından kabul edilemezdir: Sayın Kaplan, mevcut eğitim sisteminin bir ‘medeniyet meselesi’ olmadığını, öğrencileri ‘inancına ve toplumuna yabancılaştırdığını’ ve zorunlu eğitimin ‘diktatörel bir sistem’ olduğunu savunmaktadır. Daha da ötesi, laiklik ilkesini ‘zihinlere vurulan pranga’ olarak niteleyen bir isim, hatta daha da ileri giderek laikleri aptal olarak nitelemektedir. Resmî eğitim kurumlarında konferanslar aracılığıyla öğrencileri tek bir dünya görüşüne yönlendirmesi, anayasal değerlerimizi hiçe saymaktadır.” diye konuştu.

“Eğitim ve öğretim kurumlarının görevi; aklı, kalbi ve ruhu harekete geçirmektir”

Son olarak, Türkiye’nin en ihtiyaç duyduğu şeyin kamplaşmaları durduracak uzlaşma ruhu olduğunun altını çizen Göbelek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Eğitim ve öğretim kurumlarının görevi; aklı, kalbi ve ruhu harekete geçiren, eleştirel düşünme yeteneği kazandıran, bilimsel ve tarafsız bir eğitim sunmaktır. Oysa adı geçen konuşmacının temel hedefi, kendi ifadeleriyle ‘yeni İmam Rabbani'ler, Gazali'ler’ yetiştirmek ve kendi dünya görüşünü merkeze alan tekil bir ‘Öncü Kuşak’ oluşturmaktır.

Bu durum, eğitim kurumlarını ideolojik bir dönüşüm projesinin aracı haline getirme girişimidir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu en önemli şey, kamplaşmaları sonlandıracak uzlaşma ruhudur. Köklü siyasi ve kültürel konularda kutuplaştırıcı, keskin ve ötekileştirici görüşleri benimseyen bir ismin, gençlerin eğitim aldığı alanlarda sürekli ve resmî destekle ağırlanması, toplumsal barışa hizmet etmemektedir.”