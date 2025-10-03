Son Mühür/ Merve Turan - Narlıdere Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda yeni bir sosyal destek projesi başlattı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul çağındaki çocuklarına okul çantası ve kırtasiye seti ulaştırılacak.

Çantalarda temel malzemeler yer alıyor

Dağıtılacak çantaların içerisinde yaş gruplarına uygun defter, kalem, silgi, cetvel gibi temel kırtasiye malzemeleri bulunacak. Başvurular, Narlıdere Belediyesi Komşu İletişim Merkezi üzerinden kabul edilecek. Değerlendirme sonrası uygun bulunan ailelere çantalar teslim edilecek.

Başkan Uzun: “Çocuklarımızın yanındayız”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, destek programının önemine dikkat çekerek, “Öğrenci kardeşlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmak bizim için en kıymetli görevlerden biri. Çanta ve kırtasiye seti desteğimizle onların geleceğe umutla bakmalarına katkı sağlamak istiyoruz. Narlıdere’de hiçbir çocuğun eksiklik yaşamaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İletişim bilgileri

Başvuru yapmak veya detaylı bilgi almak isteyen aileler, Narlıdere Belediyesi Komşu İletişim Merkezi’nin (0232) 238 38 29 numaralı telefonundan bilgi edinebilecek.