Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kripto yatırım sitelerine para yatırarak mağdur olduklarını belirten 19 kişinin ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık ağının Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde eğitim gören B.D. isimli öğrenci tarafından yönetildiği tespit edildi.

200 kişi, 100 milyon lira dolandırıldı

Polisin teknik ve fiziki takibi sonucu, B.D.’nin yönettiği çetenin 19 ilde aynı yöntemle yaklaşık 200 kişiyi 100 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Şüphelilerin, kripto yatırım vaadiyle oluşturdukları internet siteleri ve Telegram grupları üzerinden vatandaşlara sahte ilanlar gönderdiği, bu yolla paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Kazançları kripto borsalarında gizlediler

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, örgüt lideri B.D. ve ekibi, dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktardı.

Örgüt üyeleri arasında dikkat çekmemek için sık sık para transferi yapıldığı ve paraların izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

19 ilde eş zamanlı operasyon

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, siber suç ekipleri Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Adana, İzmir, Bingöl, Hakkari, Van, Bursa, Çanakkale, Gaziantep, Siirt, Osmaniye, Konya, Antalya, İstanbul, Zonguldak, Hatay ve Ankara olmak üzere 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda örgüt lideri B.D. ile birlikte 38 örgüt üyesi gözaltına alındı.

Yüklü miktarda dijital delil ve araçlara el konuldu

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, bilgisayar, banka kartı ve kripto hesap ele geçirildi.

Ayrıca çetenin suçtan elde ettiği değerlendirilen iki araç ve yüklü miktarda para da emniyet güçleri tarafından el konulan varlıklar arasında yer aldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan 39 kişi, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın, örgütün finans trafiği ve bağlantılarına yönelik olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) iş birliğiyle sürdüğü öğrenildi.