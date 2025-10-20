Karaman’da yaşayan organik tarım işletmecisi Gülşen Kavas, yaklaşık iki yıl önce Dereköy yakınlarında mantar topladığı sırada daha önce hiç görmediği bir bitkiye rastladı. Bitkinin farklı yapısına dikkat eden Kavas, örneği fotoğraflayarak Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ömer Çeçen ile paylaştı.

Çeçen, ilk incelemelerin ardından bitkiye ait detaylı fotoğraflar ve örnekleri Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Hasan Yıldırım’a gönderdi. Böylece yeni bir bilimsel araştırmanın temeli atıldı.

Bilimsel ekip, yeni türün özelliklerini ortaya koydu.

Araştırma sürecine, bu bitki cinsi üzerinde önemli çalışmaları bulunan Doç. Dr. Mehmet Maruf Balos ile bitki ressamı Hazelnas Varol da katkı sundu. Ekip, yeni türü morfolojik açıdan Antalya çevresinde görülen Dağ yılan pancarı (Biarum rifatii) ile karşılaştırmalı olarak inceledi.

Sonuçta bitkinin çiçek yapılarının farklı olduğu, çiçek boyutunun ise diğer türlere göre oldukça küçük kaldığı belirlendi. Ayrıca diğer yılan pancarı türlerinden farklı olarak bu bitkinin ilkbahar-yaz geçişinde çiçek açtığı tespit edildi.

Bilimsel dergide yayımlandı, ismi Karaman’a ve keşfedene ithaf edildi

Elde edilen bulgular, taksonomik botaniğin önde gelen dergilerinden Annales Botanici Fennici’de yayımlanarak bilim dünyasıyla paylaşıldı. Türün bilimsel adı, keşfi gerçekleştiren Gülşen Kavas’a ithafen “Biarum gulsenianum” olarak kayıtlara geçti. Türkçe ismi ise yayılış bölgesine atıfta bulunularak “Karaman yılan pancarı” olarak belirlendi.

“Zehirli ve nadir bir tür”

Prof. Dr. Hasan Yıldırım, keşfin önemine değinerek Türkiye’nin bu bitki grubu açısından büyük bir zenginliğe sahip olduğunu belirtti:

“Biarum cinsi, dünyada yaklaşık 22 türle temsil ediliyor. Türkiye’de ise bu bitkiyle birlikte 12 tür bulunuyor ve bunların dördü endemik. ‘Karaman yılan pancarı’ da bu endemik türler arasında yer aldı.”

Yıldırım, bitkinin çiğ tüketildiğinde zehirlenmelere neden olabileceğini vurguladı. Ancak bazı bölgelerde benzer türlerin “tirşik” veya “kari” adıyla, kaynatılıp özel işlemlerden geçirilerek tüketildiğini de aktardı.

Koruma çağrısı: “Yalnızca 100 birey tespit edildi”

Araştırma sırasında türün oldukça sınırlı bir alanda ve az sayıda bireyle varlık gösterdiğini belirten Yıldırım, “Yaptığımız tespitlerde 100’den az birey bulundu. Habitat tahribatı türün geleceğini tehdit ediyor.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, yerel yönetimlerin, akademisyenlerin ve koruma kuruluşlarının iş birliğiyle bu türün yaşam alanının korunması gerektiğini vurguladı.

Türkiye florasına yeni bir katkı

“Karaman yılan pancarı”, Türkiye’nin bitki çeşitliliğine eklenen son endemik türlerden biri olarak bilim dünyasında yerini aldı. Keşif, hem Karaman’ın biyoçeşitliliğini hem de yerel doğa gözlemlerinin bilimsel çalışmalara nasıl yön verebileceğini bir kez daha ortaya koydu.