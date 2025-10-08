Son Mühür/ Beste Temel - Ege Üniversitesi (EÜ) Ege Meslek Yüksekokulu, mesleki eğitimin niteliğini artırmak ve sanayiyle iş birliğini geliştirmek amacıyla önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege Bölgesi Sanayi Odası üyeleri, Ege MYO yönetimiyle bir araya gelerek iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Eğitim ve sektör arasında köprü kurulacak

Toplantıda, mesleki eğitim programlarının sektörel ihtiyaçlara uygun hale getirilmesi, öğrencilerin iş dünyasına daha kolay uyum sağlaması ve ortak projeler geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, iş birliğini güçlendirecek uygulamalı eğitim modelleri, staj imkanları ve sektöre yönelik Ar-Ge çalışmaları konusunda ortak adımlar atılması konusunda mutabık kaldı.

“Mesleki eğitim, sektörle kurduğu bağ kadar güçlüdür”

Ege Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Emre Ercan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada üniversite-sanayi iş birliğinin mesleki eğitimin temel unsuru olduğunu vurguladı: “Mesleki eğitimin gücü, sektörle kurduğu bağın niteliğiyle ölçülür. Bizim önceliğimiz, öğrencilerimizi sadece bir mesleğe değil, geleceğin değişen iş dünyasına hazırlamak. Sanayi ve ticaret temsilcilerimizin desteğiyle eğitim programlarımızı daha dinamik ve üretken hale getireceğiz.”