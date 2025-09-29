Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme'de gerçekleşen buluşmaya EGİKAD üyelerinin yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve geçmiş dönem başkanlarından Emre Pınar Kılıç da katıldı. CHP Milletvekilleri Seda Kaya Ösen ile Sevda Erden Kılınç ise mazeretleri nedeniyle etkinlikte yer alamadı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, üyeler bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Kesilen 17. yıl pastası, gecenin en coşkulu anlarından biri oldu.

Geçmiş projelerden geleceğe ilham

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şahika Aşkıner, konuşmasında derneğin bugüne kadar yürüttüğü projeleri ve gelecek planlarını anlattı. Aşkıner, Euro-FEM, MIRA ve DAS projeleriyle kadın girişimcilerin ulusal ve uluslararası düzeyde desteklendiğini belirterek, “Pandemi sürecinde dijital becerisi olmayan kadınlara e-ticaret ve sosyal medya eğitimleri verdik. Bu çalışmalar yalnızca İzmir’de değil, proje ortağı ülkelerde de kadınların iş dünyasında daha güçlü yer almasına katkı sundu” dedi.

Aşkıner ayrıca İzmir’in tarih boyunca girişimciliğin merkezi olduğuna dikkat çekerek, “Bu topraklarda yaşayan Amazon’lardan gelen savaşçı ruh ile atalarımızdan miras girişimcilik ruhu birleşiyor. Bu nedenle Ege’li kadınlar ticarette daha cesur ve başarılı oluyor” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde uluslararası iş birlikleri

EGİKAD’ın gelecek hedeflerine de değinen Aşkıner, ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde kadın girişimcilerin ayakta kalmasına destek vereceklerini söyledi. Kadın sahipli firmaların teşvik ve desteklerden faydalanmaları için çalışmalar yürüteceklerini belirten Aşkıner, “Yakın zamanda Kosta Rika’ya bir kadın girişimci delegasyonu ile giderek ikili iş görüşmeleri yapacağız. Bu ziyaretin üyelerimiz için yeni kapılar açacağına inanıyoruz” diye konuştu.