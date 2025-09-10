Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezon öncesi hazırlık turnuvası Ege Cup 2025’e ev sahipliği yapacak. Turnuva, yarın Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.
İlk gün maçları
Turnuvanın açılışında saat 15.30’da Türk Telekom – Merkezefendi, saat 18.00’de ise Aliağa Petkimspor – Trabzonspor karşılaşmaları oynanacak.
Final 13 Eylül’de
Ege Cup 2025’te ilk günün kaybedenleri, 13 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’te üçüncülük maçına çıkacak. Kazanan takımlar ise aynı gün 15.30’da finalde karşılaşacak.
Tribünlere giriş ücretsiz
Organizasyon kapsamında tribünlere girişlerin ücretsiz olacağı duyuruldu. Basketbolseverler, Ege Cup 2025 maçlarını hiçbir ücret ödemeden salondan takip edebilecek.