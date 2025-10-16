Bergama’nın Göçbeyli Mahallesi’ndeki 19. yüzyıla tarihlenen tarihi Göçbeyli Merkez Camii, duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle yaklaşık iki yıldır ibadete kapalı durumda. Köylüler, caminin onarımının yapılmamasını hem ibadet hem de sosyal hayat açısından olumsuz bir durum olarak değerlendiriyor.

Restorasyonlu cami çatlakla mücadele ediyor

Bağdadi kubbeli mimarisiyle dikkat çeken caminin duvarlarında ilk çatlaklar 2020 yılında tespit edilmişti. 2024 yılında yapılan incelemede yeni çatlakların ortaya çıkması üzerine cami yeniden kapatıldı.

Ancak aradan geçen uzun süreye rağmen herhangi bir onarım çalışması başlatılmadı. Köylüler, yapısal anlamda ciddi bir tehlike olmadığını belirtirken sürecin uzamasını eleştiriyor: “Bir duvar çatlağı için iki yıl beklemek mantıklı değil” diyorlar.

Depremleri atlattı, bürokrasi engel oldu

Yaklaşık 200 yıllık cami, bugüne kadar birçok deprem ve doğal afetin üstesinden gelmesine rağmen bürokratik engelleri aşamadı. Caminin kapalı olması, köydeki dini ve toplumsal yaşamı da olumsuz etkiledi.

Cemaat sayısı 300’den 15’e kadar düştü ve imam, görevini sürdüremediği için başka bir mescide gönderildi. Köylüler, “Koca cami kapalıyken iki imamın küçük bir mescitte görev yapması mantıklı değil” diyerek çözüm çağrısında bulundu.

Vatandaşlardan yetkililere çağrı

Bergama Müftülüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İzmir Valiliği’ne seslenen köylüler, tarihi Göçbeyli Merkez Camii’nin sadece bir ibadethane değil, önemli bir kültürel miras olduğunu vurguladı.

Vatandaşlar, “Bir duvar çatlağı için iki yıl bekleyen yöneticiler, büyük sorunları nasıl çözecek?” diyerek bürokratik süreçlerin hızlandırılmasını talep ediyor. Köylüler, hem ibadetlerini camilerinde yeniden yapabilmek hem de tarihi yapının çöküşe uğramasını önlemek için yetkililerden acil adım atılmasını istiyor.