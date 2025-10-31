Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise beşinci en büyük şehir parkı unvanını taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yapım süreci tamamen sona erdi. İstanbul halkına yeni bir "yeşil koridor" görevi üstlenecek olan bu devasa projenin açılışı, yarın (Cumartesi) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Yaklaşık 2 milyon metrekarelik eski havalimanı arazisi, artık kentin en önemli rekreasyon ve afet toplanma merkezlerinden biri haline geldi. Yapılan kapsamlı peyzaj ve donatı düzenlemeleriyle alanın eski havalimanı görüntüsü tamamen değişerek yemyeşil bir vadiye dönüştü.

Dört mevsim yeşil kalacak dev peyzaj ve sosyal donatılar

Millet Bahçesi, yeşil alan miktarını en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yoğun bir ağaçlandırma çalışmasına sahne oldu. Alan içerisinde, aralarında 350 yıllık zeytin ağaçları ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu toplam 145 bin 300 ağaç dikildi. İbreli ve yapraklı ağaç türlerinin dengeli kullanımı sayesinde park, yılın dört mevsimi canlı ve yeşil bir görünüme sahip olacak.

Parkın sosyal ve yapısal donatıları da dikkat çekici nitelikte. Ziyaretçilerin dinlenmesi ve eğlenmesi için pistlerin üzerine onlarca tenis, basketbol ve voleybol sahaları kuruldu. Ayrıca 70 bin metrekareye yakın kapalı sosyal tesisler, sergi sarayları, aşevi, kütüphaneler ve millet kıraathaneleri de parkın sunduğu imkanlar arasında yer alıyor. Bahçenin güney-kuzey istikametinde yaklaşık 2,5 kilometre boyunca uzanan, "Ab-ı Hayat Suyu" olarak adlandırılan yapay bir dere akıyor. Dere kenarları, seyir terasları, piknik alanları ve özel dinlenme noktaları ile donatılarak ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

Kritik afet ve acil barınma merkezi fonksiyonu

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin en önemli özelliklerinden biri, bir felaket durumunda İstanbul'un hayati afet ve deprem toplanma alanı olarak tasarlanmış olmasıdır. Bahçe, olası bir büyük deprem veya afet sonrasında kullanılmak üzere yüksek bir kapasiteye sahip. Açıklanan bilgilere göre, bu devasa alanda 40 bin çadır kurulabilecek ve toplamda 165 bin kişilik acil barınma ihtiyacına cevap verilebilecek alt yapı hazırlandı.

Rekreasyonel özelliklerinin yanı sıra afet yönetimi için de kritik bir rol üstlenen park, sağlıklı yaşamı destekleyen imkanlar da sunuyor. Bahçenin çevresinde toplamda 2,5 kilometre uzunluğunda kesintisiz bisiklet ve yürüyüş yolları bulunuyor. Ayrıca, gençlerin aktivite yapabileceği modern oyun alanları ve kaykay pistleri de bahçenin sosyal tesisleri arasında yer alıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, hem İstanbul'un yeşil ihtiyacını karşılayacak hem de kentin afetlere karşı dirençli yapısını güçlendirecek stratejik bir proje olarak öne çıkıyor.