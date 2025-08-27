Uluslararası Tasarım Odaklı Düşünme Ağı Senelik Konferansı (Global Design Thinking Alliance Annual Conference), Türkiye’de ilk kez Yaşar Üniversitesi ev sahipliğinde ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenecek.

30’dan Fazla Ülkeden Katılımcı Geliyor

Konferans kapsamında, 30’dan fazla ülkeden akademisyenler, kamu temsilcileri, özel sektör liderleri ve sivil toplum örgütleri İzmir’de buluşacak. Yapay zekâ, sürdürülebilirlik, toplumsal dönüşüm ve inovasyonun geleceği üzerine paneller, atölyeler ve deneyim turları düzenlenecek.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve firmalarından gelecek konuşmacılar, bilgi ve deneyimlerini Türkiye’den katılımcılarla paylaşarak yeni iş birliklerinin de kapısını aralayacak.

İzmir, “Yaratıcı Şehir” Vizyonunu Güçlendiriyor

Konferansın Türkiye’de ilk kez İzmir’de düzenlenmesi, kentin “yaratıcı şehir” vizyonuna katkı sağlarken, gençler ve profesyoneller için ilham verici bir platform oluşturacak.

Etkinliğin koordinatörlüğünü üstlenen Yaşar Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) adına konuşan Dr. Öğr. Üyesi Can Güvenir, konferansın temasını şu sözlerle anlattı:

“Bu yılki konferansın ana teması ‘İyilik için Tasarım Odaklı Düşünme’. Amacımız yalnızca inovasyonu konuşmak değil; toplumsal, çevresel ve kültürel değerleri gözeterek daha iyi bir gelecek için ortak akıl üretmek. İzmir’in ev sahipliği yapması, kenti iyiliğin ve dönüşümün küresel buluşma noktası haline getiriyor.”

Tasarım Odaklı Düşünme Nedir?

Tasarım Odaklı Düşünme (Design Thinking), kullanıcı odaklılığı, yaratıcılığı ve iş birliğini merkeze alan bir problem çözme yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Bugün dünyanın en yenilikçi şirketleri, eğitimden sağlığa, şehircilikten sanayiye kadar farklı alanlarda bu yöntemi kullanarak toplumsal ve ekonomik fayda üretmeyi hedefliyor.