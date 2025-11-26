Japonya'nın Osaka eyaletini etkisi altına alan şiddetli olumsuz hava koşulları, Suita şehrindeki bir alışveriş merkezi içerisinde yer alan devasa dönme dolapta dramatik anların yaşanmasına neden oldu. Ülkenin 123 metre yüksekliğiyle en yüksek dönme dolabı unvanına sahip olan "Osaka Wheel" adlı eğlence aracına yıldırım isabet etmesi sonucu büyük bir elektrik kesintisi meydana geldi.

Felaket alanına çok sayıda ekip sevk edildi

Yıldırım düşmesiyle aniden duran ve yolcuları metrelerce yüksekte bırakan dönme dolap vakası üzerine olay yerine süratle çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Dönme dolap kabinlerinde mahsur kalan toplam 20 kişi, hava şartlarının da zorlamasıyla panik yaşarken, kurtarma ekipleri duruma hızla müdahale etmek için koordinasyon kurdu. Yaşanan elektrik kesintisi, dönme dolabın normal işleyişini tamamen durdurmuştu.

9 saatlik zorlu operasyon: Manuel ve merdivenli tahliye

İtfaiye ekipleri, mahsur kalan yolcuları tahliye etmek için çift yönlü bir strateji uygulamak zorunda kaldı. Kabinlerdeki bazı yolcular, dönme dolabın sistemini manuel olarak döndürerek daha güvenli noktalara indirilirken, daha yüksekte kalan bazı yolculara ulaşmak için itfaiye merdivenleri kullanıldı. Hava karardıktan sonra da devam eden ve büyük bir titizlik gerektiren kurtarma çalışmaları, ekiplerin yaklaşık 9 saat süren yoğun çabası neticesinde gece saat 02.40 sıralarında başarıyla sonlandırıldı.

Operasyon başarılı oldu: Yaralanan yok

Uzun soluklu tahliye operasyonunun tamamlandığı resmi olarak açıklanırken, olayın sevindirici yönü ise mahsur kalan 20 kişinin hiçbirinin yaralanmamış olması oldu. Dönme dolapta yaşanan bu teknik arıza ve kurtarma süreci, Japonya'nın en yüksek eğlence araçlarından birinde meydana gelmesi nedeniyle yerel basında geniş yer buldu. Yetkililer, olay sonrasında dönme dolabın tekrar hizmete açılması için detaylı teknik incelemelerin başlatıldığını bildirdi.