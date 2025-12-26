DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GERİ DÖNÜŞÜM ATIKLARININ TOPLANMASI İŞİ

SIRA NO İŞİN ADI TAHMİNİ MİKTAR(Kg/Yıllık) MUHAMMEN BEDELİ (TL/1Kg) TOPLAM TUTAR (TL) İHALE YERİ, TARİHİ VE SAATİ YATIRILMASI GEREKEN GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL.) İHALE BEDELİNİN % 3 1 Geri Dönüşüm Atıkları Toplanması 350.000 kg 2,70 TL 945.000,00 TL+ KDV DEÜ. Rektörlük-08/01/2026-Saat 13.30 28.350,00 TL

Not 1: Belirtilen miktarlar tahminidir. (%20 Fazla- Noksan olabilir.)

Not 2: Yaklaşık fiyatlara KDV dahil değildir. (İhale bedeli belirlendiğinde satışta KDV ve sözleşmeye ilişkin giderler istekliye aittir.)

Üniversitemiz yerleşkelerinde ortaya çıkan atıkların geri dönüşüme kazandırılması kapsamında toplanması işi 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 1(bir) yıl süreyle ihaleye çıkarılmıştır. İhale, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü ihale toplantı salonunda tabloda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır. İhale şartnamesi Dokuz Eylül Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir ve 300,00 TL ücret karşılığında alınabilir. İhale edilen işin KDV hariç muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı tabloda belirtilmiştir. Posta ile yapılan başvurularda, postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6- İhale konusu işe ait ortaya çıkabilecek her türlü sigorta, vergi, resim, harç, noter, devir, vb. tüm masraflar istekliye aittir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

a) Nüfus Cüzdanı veya Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

b) İkametgah Belgesi

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

ç) Gerçek Kişilerin İmza Beyannamesi (Noter Onaylı),

d) Gerçek Kişiler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi,

e) Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış oda sicil kayıt belgesi,

f) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

h) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler,

ı) İhaleye iştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

i) Geçici teminat ve Şartname bedelinin ödendiğine dair belgeler,

j) Geri Kazanılabilir Atıklar-Ambalaj Atıkları Toplama Taşıma veya Tehlikesiz Atıkların Toplanması Taşınması veya ilgili atıkların Ayrıştırma Tesisine ait T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Alınmış Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) veya Çevre Lisansı veya Belgesi,

k) İstekli eğer ara depolama firması ise, atıklardan dönüşüm yapan geri dönüşüm tesisi ile arasında yaptığı karşılıklı imzalı sözleşmeyi tarafımıza sunması gereklidir. Ayrıca geri dönüşüm tesisine ait İşleme Lisansı ve varsa diğer ilgili izin onay belgeleri,

l) Posta yoluyla ihaleye katılım sağlanması halinde ihale dokümanı ekinde yer alan standart teklif mektubu formu.

İlan olunur.