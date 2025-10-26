Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “savcılara kişilerin mal varlıklarına doğrudan el koyma yetkisi verildi” yönündeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

DMM’nin resmi NSosyal hesabı üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerikleri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yasama yetkisinin Anayasa’nın 7’nci maddesi uyarınca yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ait olduğu hatırlatılarak, şu ifadeler kullanıldı:

“TBMM gündeminde, savcılara mal varlığına el koyma yetkisi tanıyan herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlarla etkin mücadele amacıyla, taraf olduğumuz uluslararası anlaşmaların da gereği olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar, yasama sürecinin doğal bir parçası olup henüz bağlayıcı nitelik taşımamaktadır.”