Son Mühür - "Su şehri" olarak anılan Bursa’da, iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık nedeniyle su kesintileri devam ediyor. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), azalan su kaynakları ve baraj doluluk oranlarının tehlikeli seviyeye inmesi nedeniyle su kesintilerinin 6 gün daha uzatıldığını açıkladı.

22 Ekim-28 Ekim tarihleri arasında uygulanacak su kesintileriyle ilgili BUSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacaktır. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedeflenmektedir. Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecektir.'

Bugün 17.00'de başlayacak

Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım gibi Bursa’nın merkez ilçeleri ile yakın çevresindeki Gürsu, Kestel ve Mudanya’nın bazı bölgelerine su temin eden Nilüfer Barajı’nın ardından Doğancı Barajı’nda da su seviyesi tamamen tükendi. Su kaynaklarındaki azalma sebebiyle BUSKİ, günlük 12 saat süren su kesintilerini 6 gün daha uzatma kararı aldı. Kesintiler bu akşam saat 17.00 itibarıyla başlayacak.