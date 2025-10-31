Son Mühür - İstanbul Valiliği, 2 Kasım Pazar günü düzenlenecek İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde uygulanacak trafik önlemlerini duyurdu. Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapanacak yolların saatlerini açıkladı ve alternatif güzergahların belirlendiğini ifade etti.
Trafiğe kapalı olacak yollar
Maratonun başlangıç noktalarını kapsayan Anadolu ve Avrupa yakasında, 2 Kasım sabahı saat 03.00’ten itibaren trafiğe kapatılacak ana yollar ve katılım noktaları şöyle belirlendi:
- Güney Zincirlikuyu ayrımı
- Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası
- Kuzey Ünalan – Ataşehir – Sabiha Gökçen ayrımları
- Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım
- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım
- Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım
- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım
- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım
- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım
- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönü
- Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılım tünel girişi
- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı
Bu güzergahları tercih edecek sürücüler için Büyükdere – Balmumcu – Levent – Sarıyer yönü, Çamlıca bağlantı yolu, Ünalan – Ataşehir – Çamlıca güzergahı ile Beşiktaş, Esentepe ve Sarıyer istikameti trafiğe açık tutulacak.
Maratonun ana parkurunu oluşturan ve saat 06.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak güzergahlar şunlardır:
- Rauf Orbay Caddesi (her iki yön ve bağlantıları)
- Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası ve bağlantıları)
- Ankara, Alayköşkü, Alemdar, Divanyolu caddeleri ve bağlantıları
- Ragıp Gümüşpala Caddesi (iki yön kapalı)
- Reşadiye Caddesi (Sirkeci sahil)
- Galata Köprüsü (iki yön kapalı)
- Avrasya Tüneli (iki yön kapalı)
- Havuzlu Kavşak alt geçidi ve bağlantıları
- Sultanahmet Atmeydanı Caddesi
Alternatif yollar
Saat 06.00’dan itibaren trafiğe kapanacak bu yollar yerine sürücüler, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil Yolu, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Yeni ve Eski Havalimanı Caddeleri, Ekrem Kurt Bulvarı ve D-100 Karayolu gibi alternatif güzergahları kullanabilecek.