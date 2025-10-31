Son Mühür - İstanbul Valiliği, 2 Kasım Pazar günü düzenlenecek İstanbul Maratonu nedeniyle kent genelinde uygulanacak trafik önlemlerini duyurdu. Valilik, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapanacak yolların saatlerini açıkladı ve alternatif güzergahların belirlendiğini ifade etti.

Maratonun başlangıç noktalarını kapsayan Anadolu ve Avrupa yakasında, 2 Kasım sabahı saat 03.00’ten itibaren trafiğe kapatılacak ana yollar ve katılım noktaları şöyle belirlendi:

Güney Zincirlikuyu ayrımı

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası

Kuzey Ünalan – Ataşehir – Sabiha Gökçen ayrımları

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım

Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım

Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım

Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü üzeri D-100 kuzey katılım

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi’nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey yönü

Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzey katılım tünel girişi

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak – Kuzey Çevreyolu bağlantısı