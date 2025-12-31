Son Mühür / Osman Günden - Dikili Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerin tanıtımı ve yeni yatırımların temel atma töreni, Dikili Atatürk Meydanı’nda geniş katılımla gerçekleştirildi. İlçenin altyapıdan ulaşıma, enerjiden kent estetiğine uzanan projeleri kamuoyuyla paylaşıldı.

Protokol ve vatandaşlar meydanda buluştu

Dikili Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen törene; Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende hem tamamlanan yatırımlar tanıtıldı hem de yeni projelerin temeli atıldı.

Tugay: “Dikili de merkez ilçeler kadar yakınımızda”

Konuşmasında İzmir’in 30 ilçesinin tamamına eşit mesafede olduklarını vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Dikili’nin de kent merkezindeki ilçeler kadar öncelikli olduğunu söyledi. Tugay, bugüne kadar yapılan çalışmaların artarak süreceğini ifade etti.

“Otogarı 2026’da bitireceğiz”

Dikili’de uzun süredir gündemde olan otogar projesine de değinen Tugay, projenin hazır olduğunu belirterek, “2026 yılında otogarı yapıp bitireceğiz” dedi. Ayrıca Dikili’de İzmir’in en modern itfaiye komplekslerinden birinin inşası için ihalenin tamamlandığını, kısa sürede çalışmaların başlayacağını açıkladı.

Ulaşım ve İZTAŞIT mesajı

Bergama-Dikili ulaşım hattına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, İZTAŞIT konusunda çözüm sağlanamaması halinde Büyükşehir Belediyesi’nin kendi otobüsleriyle bu hizmeti vereceğini belirterek, yaz aylarına kadar ulaşım sorununun çözüleceğini vurguladı.

“Bize inançlarını sürdürsünler”

Gösteriş için değil, kamu sorumluluğuyla çalıştıklarının altını çizen Tugay, İzmir halkının kendileri için taşıdığı öneme dikkat çekti. Belediye hizmetini “namus meselesi” olarak gördüklerini belirten Tugay, “Bu kenti asla mahcup etmeyeceğiz. Halkımız bize inanmaya devam etsin” ifadelerini kullandı.

Dikili altyapısı için kritik tarih: 5 Şubat

Dikili’nin doğal yapısına özel bir parantez açan Tugay, deniz ve çevre temizliğinin öncelikleri olduğunu söyledi. Dünya Bankası kredisiyle ilgili yaşanan belirsizlik sonrası altyapı yatırımlarını kendi imkânlarıyla yapma kararı aldıklarını belirten Tugay, 5 Şubat’ta kanalizasyon, yağmur suyu ayrıştırma ve arıtma tesisi için ihaleye çıkılacağını duyurdu.

“İzmir yatırımını kendi gücüyle yapar”

İZSU’nun yürüttüğü altyapı yatırımlarına değinen Tugay, İzmir’in birçok alanda Türkiye’ye örnek olacak projeleri merkezi destek olmadan hayata geçirdiğini söyledi. İzmir’in tarihsel duruşuna vurgu yapan Tugay, kentin kendi ayakları üzerinde durabilen bir şehir olduğunu ifade etti.

Yeni yıl için sosyal dayanışma mesajı

2026 yılına ilişkin temennilerini paylaşan Tugay, afetlerden uzak, refahın arttığı bir yıl diledi. Emekli vatandaşlara yönelik kira ve alışveriş desteği çağrısını yineleyen Tugay, daha fazla başvuru beklediklerini belirtti.

Kırgöz: “Dikili Belediyesi güven veren bir yapıya kavuştu”

Adil Kırgöz ise konuşmasında, göreve geldikleri günden bu yana izledikleri yönetim anlayışını anlattı. Popülizmden uzak, bilim ve akıl temelinde yürütülen politikalar sayesinde Dikili Belediyesi’nin mali açıdan güçlü ve itibarlı bir yapıya ulaştığını söyledi.

“Krizleri fırsata çevirdik”

Yedi yıl önce ciddi mali sıkıntılar yaşayan bir belediyeden, bugün uluslararası finans kuruluşlarıyla çalışabilen bir noktaya geldiklerini belirten Kırgöz, Dikili Belediyesi’nin ekonomisi güçlü, yatırımları ilgi gören bir kuruma dönüştüğünü ifade etti.