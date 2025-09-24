Son Mühür- 25-30 Eylül tarihlerinde kutlanacak olan İtfaiye Haftası'nda emekçilerin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarına Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ tercüman oldu.

''Sadece 5 Gün… Meclis tatilde ama vicdanlarımız tatil değil! Gelin bu hafta itfaiye emekçilerinin haklarını konuşalım'' diyen Erdağ,

''Yıl 365 gün.

Felaket, yangın, sel, deprem, kaza… Ne zaman çaresiz kalsak, önce onlar gelir. Alevlere girer, hayat kurtarır, nefesimizi geri getirirler. Ama ne zaman biz onlar için konuşacağız?'' diye sordu.

Devrim Onur Erdağ'ın açıklamasında öne çıkan detaylar şöyle..



Bazı konular tatil tanımaz...



Bugünlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde. Milletvekilleri seçim bölgelerinde, siyasi partiler ise 1 Ekim’de başlayacak yeni yasama yılına hazırlanıyor.

Ama bazı konular var ki, tatil tanımaz.

Bazı insanlar var ki, yılın her günü görev başındadır.

İşte o insanlar, bu ülkenin itfaiye emekçileridir.

Ve bu hafta – 25 ile 30 Eylül arasında – "İtfaiye Haftası."

Yani yılın sadece 5 günü, onlara resmî olarak ayrılmış.

Yılın 360 günü görmezden gelinen, ama her yangında alkışlanan o kahramanlara dair 5 gün…

Peki biz bu 5 günü bile layıkıyla değerlendirebiliyor muyuz?



Çağrımı bir kez daha yineliyorum...



Buradan, bir yurttaş olarak çağrımı yineliyorum:

Gelin bu hafta, sadece bu hafta, ülkece gündemimize bir ara verelim.

Meclis açılmamış olabilir, ama vicdanlar açık.

TV kanallarında, sosyal medyada, mitinglerde, parti açıklamalarında tek bir konudan bahsedelim:

İtfaiye emekçilerinin hakları.

Siyaset Üstü Bir Davet

Bu çağrım yalnızca Meclis’teki milletvekillerine değil:

Parti genel başkanlarına, grup başkanvekillerine, belediye başkanlarına, il-ilçe örgütlerine, medya temsilcilerine ve tüm yurttaşlara.

Bu hafta:

Gelin TV tartışma programlarında gündemi değiştirelim.

Gelin belediyeler, resmi hesaplarından kendi itfaiyecilerinin sesini duyursun.

Gelin siyasi partiler, Meclis açılmadan önce bu konuda bir söz versin.

Evet, Meclis şu an tatilde. Ama 1 Ekim’de yeniden açıldığında, elimizde bir toplumsal baskı olursa, bu sorunlar gündeme taşınabilir.

O yüzden diyorum ki:

Şimdi tam zamanı.

Peki Ne Konuşacağız?

İtfaiyecilerin çözün bekleyen sorunları neler?

İtfaiye personelinin yıllardır çözülmeyen kronik sorunları var. Bunlardan bazıları:

Statü sorunu: Hâlâ “yardımcı hizmetler sınıfı”nda yer alıyorlar. Oysa yaptıkları iş hayati ve yüksek riskli.

Yıpranma payı eksikliği: Alevlerin içinde, enkazların altında yıllarını geçiren insanlar, neredeyse diğer memurlarla aynı koşullarda emekli oluyor.

Ekipman eksikleri: Özellikle küçük belediyelerde, koruyucu kıyafet, solunum cihazı, modern müdahale araçları hâlâ yetersiz.

Görev şehitliği tanımı: Görev sırasında hayatını kaybeden itfaiyeciler, resmî olarak “şehit” sayılmıyor. Bu da ailelerini sosyal haklardan mahrum bırakıyor.

Yani bir “teşekkür plaketi”yle geçiştirilecek bir meslek değil bu.



Sadece 5 Gün...



Sadece bu 5 günde bile bu meseleleri gündeme taşıyabilirsek, toplumsal farkındalık yaratabiliriz.

Çünkü biliyoruz ki;

Bir toplumu ayakta tutan sadece ekonomisi ya da teknolojisi değil, vicdanıdır.

Ve biz bu vicdan sınavında her yıl sınıfta kalıyoruz.

Peki Siyaset Ne Yapmalı?

1 Ekim'de Meclis açıldığında, ilk gündem maddelerinden biri “İtfaiyecilerin Hakları” olsun.

Bunun için:

Tüm siyasi partiler, ortak bir yasa teklifine imza atsın.

Tüm belediyeler kendi bünyesindeki itfaiye personelinin çalışma koşullarını gözden geçirsin.

İçişleri Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı, teşkilat yapısını ve görev tanımlarını modernize eden bir genelge yayımlasın.

Ama bunların hiçbiri, kamuoyu baskısı olmadan gerçekleşmez.

Bu yüzden, bu hafta kamuoyunun gündemini belirleyecek olan sizlersiniz:

Gazeteciler, köşelerinde bunu yazmalı.

TV programcıları, bir geceyi sadece bu konuya ayırmalı.

Siyasiler, sosyal medya hesaplarından bu konuyu dillendirmeli.

Belediyeler, kendi itfaiyecilerinin sesine ses katmalı.

STK'lar, sendikalar, meslek birlikleri birlikte açıklama yapmalı.



Son Söz: 365 Gün Görev, 5 Gün Gündem Çok mu?



İtfaiye emekçileri yılın her günü bizim için hazır bekliyor.

Yangın, deprem, sel, kaza, kurtarma… Ne olursa olsun, önce onlar koşuyor.

Gecesi yok, gündüzü yok.

Karşılığı ise ne yazık ki hâlâ yeterli değil.

O yüzden tekrar soruyorum:

365 günün sadece 5 gününü onlara ayırmak çok mu?

Unutmayın, bu hafta onların sesi olmak bizim sorumluluğumuz.

Meclis açıldığında, biz sustuysak kimse konuşmaz.

Ama biz konuşursak, onlar da duyulur.