Son Mühür/Merve Turan- TÜİK’in 2025 yılı Aralık ayına ilişkin açıkladığı enflasyon verileri, sendikaların eleştirilerine neden oldu. Aralık ayında enflasyonun aylık yüzde 0,89, yıllık yüzde 30,89 olarak duyurulması, ücretlilerin günlük yaşamda karşılaştığı fiyat artışlarıyla örtüşmediği gerekçesiyle tartışma yarattı.

Konut ve gıda verileri öne çıktı

Resmi verilere göre konut harcamalarındaki yıllık artış yüzde 49,45 olarak kaydedildi. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık artış ise yüzde 28,31 oldu. Bu oranlar, özellikle barınma ve temel gıda giderlerinin hane bütçeleri üzerindeki baskısının sürdüğünü ortaya koydu.

“Veriler yaşam gerçeğini yansıtmıyor”

Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Erdağ, açıklanan rakamların sahadaki ekonomik tabloyla uyumlu olmadığını, enflasyonun emekçilerin günlük yaşamında çok daha yüksek hissedildiğini ifade etti.

Konut artışı gelirleri zorluyor

Konut giderlerindeki artışa dikkat çeken Erdağ, yüzde 49’u aşan yükselişin, ücretlilerin gelirlerinin önemli bir bölümünü kiraya ayırmak zorunda kalmasına yol açtığını belirtti. Gıda fiyatlarındaki artışın ise temel beslenme harcamalarını doğrudan etkilediğini dile getirdi.

Ücret politikalarına etkisi vurgulandı

TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerinin yalnızca istatistiksel bir gösterge olmadığını belirten Erdağ, bu rakamların maaş artışları ve toplu sözleşme süreçlerinde belirleyici rol oynadığını hatırlattı. Düşük açıklanan enflasyon oranlarının ücret artışlarını sınırladığını söyledi.

Sendikadan çağrı

Açıklamanın sonunda Tüm Yerel Sen, barınma ve gıdanın temel bir hak olduğunu vurguladı. Sendika, enflasyon verilerinin toplumun gerçek yaşam koşullarını yansıtacak şekilde açıklanması gerektiğini belirterek, emekçilerin insanca yaşam talebi doğrultusunda mücadelenin süreceğini bildirdi.