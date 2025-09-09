Son Mühür- Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nde 9 Eylül'ün anlam ve önemine dikkat çeken bir sergi İzmirliler'i bekliyor. ''Türk, İngiliz ve Yunan Fotoğraflarında Batı Anadolu ve İzmir, 1919-1922'' başlıklı sergiyi özel kılansa sergiyi hazırlayan isimler arasında Doç. Dr. Resul Yavuz'un da olması.



Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Yavuz'u diğer meslektaşlarından ayıran mesleki bir ayrıntı değil, akrabalık ilişkileri.

Resul Yavuz, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Bayram Yılmaz'ın kuzeni olduğunu kendi paylaşımıyla duyurmuştu.

Rektör Yılmaz'dan YÖK'e başvuru...

DEÜ Rektörü Bayram Yılmaz'ın, kuzeni Resul Yavuz'u kendi üniversitesine alabilmek için YÖK nezdinde iki girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında DEÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü için istenen kadroya YÖK Aralık ayında DEÜ Tarih Bölümü'nde yeterince Cumhuriyet Tarihçisi var gerekçesiyle onay vermemişti.

Ocak ayında bir daha denedi ama...

Rektör Bayram Yılmaz'ın, bu yıl Ocak ayında bir kez daha harekete geçtiği ve Resul Yavuz için 2547 sayılı kanunun 40 B maddesi üzerinden bir başvuru daha yaptığı öğrenildi. 40 B Maddesi, bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçici olarak görevlendirmeyi düzenleyen bir madde. Ancak YÖK'ün bu başvuruya da ret yanıtı verdiği ortaya çıktı.

DEÜ Rektörü Bayram Yılmaz'ın adı geçtiğimiz Haziran ayında yine kuzeni olduğu belirtilen Rıfkı Yılmaz'ın DEÜ Kantin ve Kafeterya İşletme Müdürü olarak atanması haberiyle gündeme gelmişti.