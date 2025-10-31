Son Mühür - Türkiye genelinde 500 bin kişiyi ev sahibi yapmayı hedefleyen sosyal konut projesinde, konut tipleri ve yerleşim planları kesinleşti. Projenin genel yapısı ve bölgesel satış fiyatları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından kamuoyuna duyuruldu.
2+1 ve 1+1 daireler
Bakanlığın açıklamasına göre, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 500 bin konutun 200 bini 80 m²’lik 2+1, 150 bini 65 m²’lik 2+1, kalan 150 bini ise 55 m²’lik 1+1 dairelerden oluşacak.
Taksitler ve ödeme planı
Konut fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ile Anadolu illerinde farklılık gösterecek. Anadolu’da 1+1 daireler 1 milyon 800 bin lira, 65 m²’lik 2+1’ler 2 milyon 200 bin lira, 80 m²’lik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak; taksitler sırasıyla 6 bin 750 lira, 8 bin 250 lira ve 9 bin 938 lira olacak. İstanbul’da ise 1+1 daireler 1 milyon 950 bin lira, 65 m²’lik 2+1’ler 2 milyon 450 bin lira, 80 m²’lik 2+1’ler 2 milyon 950 bin liradan satışa çıkacak; taksitler 7 bin 313 lira, 9 bin 188 lira ve 11 bin 63 lira olarak belirlendi.
İllere göre dağılımı
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut girişimi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek toplam 500 bin konutun illere göre dağılımı netleşti. Projede konut fiyatlarının uygun tutulması hedeflenirken, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi göz önünde bulundurularak her şehre düşen konut sayısı belirlendi. Bu çerçevede en fazla konutun yapılacağı şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu.
Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı ise şu şekilde belirlendi:
- Adana'da 12 bin 292,
- Adıyaman'da 6 bin 620,
- Afyonkarahisar'da 4 bin 370,
- Ağrı'da 2 bin 840,
- Aksaray'da 2 bin 476,
- Amasya'da 2 bin 601,
- Ankara'da 30 bin 823,
- Antalya'da 13 bin 213,
- Ardahan'da 619,
- Artvin'de 1020,
- Aydın'da 7 bin 123,
- Balıkesir'de 7 bin 548,
- Bartın'da 1240,
- Batman'da 3 bin 810,
- Bayburt'ta 723,
- Bilecik'te 1419,
- Bingöl'de 2 bin 72,
- Bitlis'te 2 bin 363,
- Bolu'da 1950,
- Burdur'da 2 bin 208,
- Bursa'da 17 bin 225,
- Çanakkale'de 3 bin 376,
- Çankırı'da 1753,
- Çorum'da 2 bin 867,
- Denizli'de 6 bin 190,
- Diyarbakır'da 12 bin 165,
- Düzce'de 2 bin 470,
- Edirne'de 2 bin 530,
- Elazığ'da 3 bin 685,
- Erzincan'da 1760,
- Erzurum'da 4 bin 905,
- Eskişehir'de 6 bin 25,
- Gaziantep'te 13 bin 890,
- Giresun'da 1576,
- Gümüşhane'de 926,
- Hakkari'de 1557,
- Hatay'da 12 bin 639,
- Iğdır'da 1200,
- Isparta'da 2 bin 889,
- İstanbul'da 100 bin,
- İzmir'de 21 bin 20,
- Kahramanmaraş'ta 8 bin 195,
- Karabük'te 1600,
- Karaman'da 1550,
- Kars'ta 1730,
- Kastamonu'da 2 bin 380,
- Kayseri'de 7 bin 562,
- Kilis'te 1170,
- Kırıkkale'de 1689,
- Kırklareli'nde 2 bin 255,
- Kırşehir'de 1633,
- Kocaeli'nde 10 bin 340,
- Konya'da 15 bin,
- Kütahya'da 3 bin 592,
- Malatya'da 9 bin 609,
- Manisa'da 7 bin 229,
- Mardin'de 5 bin 357,
- Mersin'de 8 bin 190,
- Muğla'da 6 bin 197,
- Muş'ta 2 bin 142,
- Nevşehir'de 2 bin 68,
- Niğde'de 2 bin 604,
- Ordu'da 3 bin 334,
- Osmaniye'de 2 bin 990,
- Rize'de 2 bin 42,
- Sakarya'da 6 bin 633,
- Samsun'da 6 bin 397,
- Siirt'te 1527,
- Sinop'ta 947,
- Sivas'ta 3 bin 904,
- Şanlıurfa'da 13 bin 190,
- Şırnak'ta 1492,
- Tekirdağ'da 6 bin 865,
- Tokat'ta 3 bin 392,
- Trabzon'da 3 bin 734,
- Tunceli'de 775,
- Uşak'ta 2 bin 464,
- Van'da 6 bin 803,
- Yalova'da 1805,
- Yozgat'ta 2 bin 858,
- Zonguldak'ta 1872
Başvurular ne zaman?
Konutlar 1+1 ve 2+1 tiplerinde, yatay mimari anlayışı ve bölgenin geleneksel dokusuna uygun şekilde tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3 veya daha fazla çocuğu olan aileler için özel kontenjanlar ayrıldı. Buna göre, şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler ve engelliler için yüzde 5, üç ve üzeri çocuklu aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş arasındaki gençler için ise yüzde 20 kontenjan sağlanacak. Başvuru yapacak kişiler, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisi, eşi veya çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan kişiler olabilecek.
Başvuruda, hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için ise 127 bin lira olması şartı aranacak. Konut fiyatları 1 milyon 800 bin liradan başlayacak ve devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak. Taksitler İstanbul’da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihleri arasında alınacak. İnşaat ve ihale süreçleri Kasım ayında başlayacak, ilk kuralar Aralık ayında çekilecek ve konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.