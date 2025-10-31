Bakanlığın açıklamasına göre, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 500 bin konutun 200 bini 80 m²’lik 2+1, 150 bini 65 m²’lik 2+1, kalan 150 bini ise 55 m²’lik 1+1 dairelerden oluşacak.

Konut fiyatları ve taksit tutarları İstanbul ile Anadolu illerinde farklılık gösterecek. Anadolu’da 1+1 daireler 1 milyon 800 bin lira, 65 m²’lik 2+1’ler 2 milyon 200 bin lira, 80 m²’lik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak; taksitler sırasıyla 6 bin 750 lira, 8 bin 250 lira ve 9 bin 938 lira olacak. İstanbul’da ise 1+1 daireler 1 milyon 950 bin lira, 65 m²’lik 2+1’ler 2 milyon 450 bin lira, 80 m²’lik 2+1’ler 2 milyon 950 bin liradan satışa çıkacak; taksitler 7 bin 313 lira, 9 bin 188 lira ve 11 bin 63 lira olarak belirlendi.

İllere göre dağılımı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut girişimi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde inşa edilecek toplam 500 bin konutun illere göre dağılımı netleşti. Projede konut fiyatlarının uygun tutulması hedeflenirken, illerin nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi göz önünde bulundurularak her şehre düşen konut sayısı belirlendi. Bu çerçevede en fazla konutun yapılacağı şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu.