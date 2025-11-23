Son Mühür- Ümit Özdağ’ın, CHP’nin Mansur Yavaş’ı aday göstermesi halinde destek verecekleri yönündeki açıklaması üzerine konuşan Dervişoğlu, sürecin zamanından önce tartışılmasını doğru bulmadığını belirtti. Dervişoğlu, “Her konunun zamanı geldiğinde konuşulması gerekir. Seçim takvimi belirlenmeden ittifak ya da adaylık üzerine değerlendirme yapılması doğru değildir” dedi.

İYİ Parti lideri, geçmiş seçim süreçlerinde erken yapılan açıklamaların siyasi dengeleri etkilediğini hatırlatarak, “Zamanından önce açılan tartışmalar Türkiye’nin aslî gündemini öteleme riski taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Beni böyle bir açıklama yapmış gibi göstermesinler”

Dervişoğlu, kendisine atfedilen bazı değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

“‘Zafer Partisi ve İYİ Parti birlikte yol yürüyecek’ şeklinde bir sözüm olmadı” diyen İYİ Parti Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise partinin kararını zamanı geldiğinde yetkili kurullarda vereceğini söyledi.

“Türk milletini birleştirme misyonu taşıdığımı her platformda ifade ediyorum. Ancak bugünden işaretler verilmesi, bazı kesimlerde farklı beklentiler oluşturabiliyor. Bu nedenle çok dikkatli davranmak gerekiyor” diye konuştu.

İYİ Parti’yi dar bir alana sıkıştırma çabaları

Partisine yönelik siyasi mühendislik girişimleri olduğunu belirten Dervişoğlu, İYİ Parti’nin belirli bir siyasi çizgiye itilmek istendiğini ifade etti.

Toplumun tüm kesimlerinin ortak akılda buluşması gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, “Bizi sınırlı bir alanda tutmayı amaçlayan çalışmalar var. Ancak Türkiye’nin geniş bir uzlaşmaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin siyasi ahlak yasasına ihtiyacı var

Partiden ayrılan milletvekilleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Dervişoğlu, konunun kişisel değil siyasi ahlak çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

AK Parti ve CHP’ye geçen milletvekillerine ilişkin, “Bu bir siyasi ahlak sorunudur. Ayrılan hiç kimse hakkında olumsuz bir açıklama yapmadım, kimseyi kararından vazgeçirmeye çalışmadım” diyen Dervişoğlu, Türkiye’de siyasi ahlak yasasına ihtiyaç olduğunu bir kez daha dile getirdi.

“Siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılır”

İktidarın, anayasa değişikliği veya olası erken seçim için Meclis aritmetiğinde avantaj sağlamaya çalıştığını belirten Dervişoğlu, diğer partileri daha önce bu konuda uyardığını söyledi.

“Partimizden başka partilere geçişler yaşandığında, bunun ileride belediye başkanı veya milletvekili transferlerini tetikleyeceğini söylemiştim. Bugün bunun sonuçları görülüyor” ifadelerini kullanan İYİ Parti lideri, kişisel bir kırgınlığının bulunmadığını da belirtti.

“Giden hiç kimse benim siyaseten rahatsız olmama sebep olduğunu düşünmesin. Siyaset, gidenlerle değil kalanlarla yapılır” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.