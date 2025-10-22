İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmada, dış politikadan ekonomiye, terörle mücadeleden yargı süreçlerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasının başında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı tebrik eden Dervişoğlu, KKTC seçimlerine Türkiye'den gelen bazı siyasi tepkileri sert bir dille eleştirdi.

KKTC seçimleri ve Türkiye'nin saygısı

Dervişoğlu, KKTC'de gerçekleşen seçim sürecine Türkiye'den bazı siyasi aktörlerin müdahale etme çabalarını "talihsiz ve münasebetsiz" olarak nitelendirdi ve bu yaklaşımları not aldıklarını belirtti. Türkiye'nin, KKTC'nin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu dünyaya kabul ettirme çabası içindeyken, öncelikle kendisinin bu bağımsızlığa saygı duyması gerektiğini vurguladı. İYİ Parti Genel Başkanı, "KKTC'nin bağımsız ve egemen bir ülke olduğuna inanan herkes, Kıbrıs Türk halkının hür iradesiyle yaptığı seçim sonuçlarının, KKTC’nin bağımsızlığını perçinlediğini kabul etmelidir" diyerek açıkça tavrını koydu. Dervişoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı'nın konumunu net bir ifadeyle tanımlayarak, "KKTC Cumhurbaşkanı, atanmış bir vali değildir, bağımsız bir Türk devletinin adil ve özgür seçimler sonucu seçilmiş devlet başkanıdır" sözleriyle seçilmiş iradeye destek verdi.

Suriye politikası ve zafiyet uyarısı

Geçtiğimiz günlerde Şam yönetimi ile YPG arasında gerçekleşen görüşmeleri ve TBMM'den geçen Irak/Suriye tezkerelerini de değerlendiren Dervişoğlu, Suriye'deki istikrarsızlığın Türkiye'nin çıkarına olmadığını ifade etti. Ancak Suriye ile yapılacak olası bir anlaşmanın Türkiye'nin toprak ve nüfus güvenliğini tehlikeye atmasını "asla kabul edilemez" bulduğunu söyledi. Dervişoğlu, Türkiye'nin sınır güvenliğini garanti altına alacak 'Türkiye'nin gözetiminde bir mekanizma kurulmasının elzem' olduğunu, aksi takdirde büyük zafiyetler yaşanabileceğini dile getirdi. Tezkerelerdeki PKK ile mücadele vurgusunun, önceki tezkere döneminde örgütün tasfiyesinde başarısız olunduğunu gösterdiğini belirterek, bu durumun zafiyeti ilan ettiğini öne sürdü.

Ekonomi: Faiz baronları Abad ediliyor, halk tükendi

Ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini sürdüren Dervişoğlu, 2025 yılı bütçesinde faiz giderlerinin geçen seneye göre yüzde 82 artışla 1 trilyon 662 milyar TL'ye (yaklaşık 40 milyar dolara) yükseldiğine dikkat çekti. "Halkın alın teri, faiz kuyusunda kaybolup gitmektedir" diyen Dervişoğlu, toplanan vergilerin faiz baronlarını abad ettiğini, Türk insanının değil, tefecilerin kazandığı bir düzen kurulduğunu savundu. Reel sektörün muhatap bulamamasını eleştiren Dervişoğlu, "Devletle iş yapanın ödemesi bekletilirken, devletin alacaklarında faizin günü gününe ödendiği bu düzeni reddediyoruz. Faize giden her kuruş sofradan eksilen bir lokmadır. Biz alın terinin karşılık gördüğü bir ülke istiyoruz" dedi.

Torba yasa eleştirisi: Reform değil, vergi yağması

TBMM gündemine gelen torba yasayı da "tükeniş bütçesine yama" olarak nitelendiren Dervişoğlu, bunun bir reform değil, "vergi yağmasıyla" karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini iddia etti. Kira gelirlerinden istisnanın kaldırılması, konut kredisi faizlerinin gider yazılamaması ve mesleklere yeni harçlar getirilmesi gibi düzenlemeleri eleştiren Dervişoğlu, yasanın yine zengini koruyup halkı sıkıştıran bir yapı taşıdığını belirtti.

Yargı süreçleri ve adalet duygusu

Ülkedeki soruşturma ve operasyon süreçlerinin hukukiliğinden çok siyasiliğinin tartışıldığını söyleyen İYİ Parti Lideri, özellikle belediye başkanları üzerinden yürütülen süreçlerin kamu vicdanını yaraladığını dile getirdi. Dervişoğlu, "Aksi ispat edilinceye kadar herkes masumdur" ilkesini hatırlatarak, tutukluluğun bir tedbir olmaktan çıkarılıp cezaya dönüştürülmemesi gerektiğini ifade etti. Büyükşehir belediye başkanlarının cezaevlerinin ağır koşulları altında tutulmasını hukuken ve vicdanen kabul edilemez bulduğunu ve yargılamaların tutukluluk dışındaki tedbirlerle sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Terörle mücadelede keskin uyarı

Konuşmasının sonunda 'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Dervişoğlu, iktidarı "yanlış yolun şaşkın yolcuları" olarak uyardı. Öcalan'a indirgenmiş bir sürecin sonunda en çok masum Kürt vatandaşlarının zarar göreceğini öne sürdü. "Ya Öcalan'ı tercih edeceksiniz ya Kürtleri; ya Kandil'i tercih edeceksiniz ya Türkiye'yi" diyerek net bir tercihe çağırdı. Dervişoğlu, Türk vatandaşlığını parçalatmayacaklarını, "Büyük Orta Doğu tefecilerine boyun eğmek için 100 sene önce savaşmadık" diyerek, Türkiye'nin varlığını terör örgütüne ve onun elebaşına bırakacak bir millet olmadığını, kalkınmış ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük Türk milleti olarak payidar kılacaklarını söyleyerek sözlerini noktaladı.