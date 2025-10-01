Son Mühür - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 28. Dönem 4. Yasama Yılı'nı açarken, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis önünde Haberler.com’a özel açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "AK Parti, MHP ve DEM Parti biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" sorusuna Gergerlioğlu’dan net bir yanıt geldi.

Haberler. com canlı yayını sırasında konuşan Gergerlioğlu, DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katıldığına dair çıkan iddiaları reddederek şu açıklamalarda bulundu:

"Biz AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Erdoğan'ı sık sık eleştiriyoruz, eleştirmeye devam edeceğiz. Ama ülkenin bin tane sorunu varken birisi en azından halledilecekse, uzatılan eli havada bırakmayız. O belki 999 eleştirimizi yaparız ama bir meselenin çözümü için uzatılan eli de havada bırakmayız. Bizim politikamız budur. DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na eklenmesi mevzu bahis değildir"

''Bu bir ittifak değil...''

"Kürt barışı için oturup konuşmanız gerekir. Hele ki bu kadar zor bir mesele… Türkiye'nin en büyük meselesini çözmek için aylardır komisyon toplanıyor ama çok az yol alınıyor. Bu meselede elbette taraflar masaya oturmalı, birbirini dinlemeli, anlamalı ve uzlaşmalı. Bu bir ittifak değil, bir anlama ve anlaşma çalışmasıdır."