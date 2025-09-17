Son Mühür/ Merve Turan - Muğla’nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi’nde yaşayan Emekli Deniz Astsubayı Metin Dokuzlar ve Emekli Matematikçi Nevin Dokuzlar, evlerinde kurdukları “Dokuzlar Hobi” atölyesinde ürettikleri eserleri İzmir’in Foça ilçesinde sergiye açtı.

Reha Midilli Kültür Merkezi Sergi Holü’nde açılan sergide çizgi karakterlerin işlendiği seramik eserler, panolar ve hayvan ile insan figürlerinden oluşan dekoratif ürünler yer aldı. Sergi, yetişkinlerin yanı sıra aileleriyle gelen çocuklardan da yoğun ilgi gördü.

Keyif veren bir uğraş

Metin Dokuzlar, emeklilikten sonra hobi olarak başladıkları bu yolculuğun zamanla yaşam biçimine dönüştüğünü anlattı. “Eskiden iş hayatının farklı dinamikleri içindeydik. Şimdi yaptığımız işlerle kendimize keyifli bir ortam yarattık. Bu süreç bize mutluluk ve enerji katıyor” dedi.

Terapi etkisi

Nevin Dokuzlar ise hobilerinin kendileri için bir terapi işlevi gördüğünü belirtti. Matematikçi ve yazılımcı geçmişine değinen Dokuzlar, “Pandemi döneminde aldığımız kısa bir eğitim ve sonrasında izlediğimiz videolarla kendimizi geliştirdik. Amacımız para kazanmak değil, ruhumuzu beslemek. Ürünlerimizin beğenilmesi bizi motive ediyor. İlk kez Foça’da kendi sergimizi açtık ve çok mutluyuz” diye konuştu.

Sergi 21 Eylül’e kadar açık

Satış imkânı da bulunan sergi, 21 Eylül 2025 tarihine kadar her gün 10.00–22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.