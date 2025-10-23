Son Mühür/ Beste Temel - Gaziemir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılını konserler, film gösterimi, bisiklet turu, söyleşi ve kortej yürüyüşüyle kutlayacak. Başkan Ünal Işık, “Tüm hemşehrilerimizi Cumhuriyetimizin 102. yılını büyük bir gururla kutlamaya davet ediyorum.” dedi.

Gaziemir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başlıyor

Gaziemir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 25-28 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet’in 102. yılı için dolu dolu bir kutlama programı hazırladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in kuruluşunun yıl dönümünde ilçede film gösteriminden konsere, söyleşiden korteje kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Kutlamalar, 25 Ekim Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da gösterilecek “Mustafa” filmiyle başlayacak. Atatürk’ün çocukluk dönemini anlatan animasyon film, minik izleyicilerle buluşacak.

Bisiklet turu ve Atatürk söyleşisi

Programın ikinci gününde, 26 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Cumhuriyet Bisiklet Turu gerçekleştirilecek. Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası önünden başlayacak tur, Önder Caddesi, Abdülhamit Yavuz Caddesi, 80 Sokak, Atatürk Bulvarı ve Türkan Saylan Caddesi güzergâhında devam ederek Abdullah Arda Meydanı’nda sona erecek.

Aynı günün akşamında Atatürk Kültür Merkezi’nde Tarihçi-Yazar Dr. Naim Babüroğlu’nun katılımıyla “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu söyleşi düzenlenecek. Söyleşinin ardından Gaziemir Belediyesi Ata Evi Ozanlar Grubu konser verecek, Gaziemir Kent Konseyi üyeleri ise vals ve harmandalı gösterisi sunacak.

Cumhuriyet Konseriyle coşku artacak

Kutlama programının üçüncü günü olan 27 Ekim Pazartesi günü, Gaziemir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahneye çıkacak. Sanat Yönetmeni Yılmaz Demirtaş yönetimindeki konser, Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.

Cumhuriyet kortejiyle sokaklar bayraklarla süslenecek

Gaziemir’de Cumhuriyet coşkusu, 28 Ekim Salı günü düzenlenecek Cumhuriyet Korteji ve Merve Mete konseriyle zirveye ulaşacak. Saat 19.30’da belediye önünden başlayacak kortejde, yurttaşlar büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayraklarıyla Türkan Saylan Caddesi boyunca Festival Alanı’na yürüyecek. Yürüyüşün ardından Festival Alanı’nda sahne alacak sanatçı Merve Mete, sevilen şarkılarını Gaziemirliler için seslendirecek. Konser öncesinde Arda Ayva rap performansıyla sahne alacak.

Başkan Işık: “Cumhuriyetimizin 102. yılı gururla kutlanacak”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, tüm vatandaşları kutlama etkinliklerine davet ederek, “Cumhuriyetimizin 102. yılını dört gün sürecek etkinliklerle ilçemizde büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Tüm hemşehrilerimizi özgürlüğümüzün, bağımsızlığımızın, adaletin ve laikliğin teminatı olan Cumhuriyetimizin yıl dönümünü gururla kutlamaya davet ediyorum.” dedi.