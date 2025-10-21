“Cumhuriyet her yerde” İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı’nın 102’nci yıl kutlamaları kapsamında bu yıl da “Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla İzmir’in dört bir yanında etkinlikler düzenleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 22-29 Ekim tarihleri arasında etkinliklerin Torbalı, Menemen, Bergama, Selçuk, Kiraz, Menderes, Tire ve Dikili’de düzenleneceğini belirterek tüm yurttaşları bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden etkinlikler 17.00-21.30 saatleri arasında yapılacak. Program kapsamında yerel ve ulusal sanatçılar, belediye bandosu ve müzik toplulukları sahne alacak. Ayrıca Ege yöresi başta olmak üzere farklı bölgelerden halk oyunları ekipleri gösterileri olacak. Cumhuriyet temalı tiyatro oyunları ve kısa sahne performansları da sergilenecek. Çocuklar için mini disco, sihirbaz, clown gösterileri yapılacak.

Program, 29 Ekim’de Dikili merkez, Selçuk merkez ve Selçuk Zeytinköy’de gerçekleştirilecek Cumhuriyet Konserleri ile sona erecek.

Gün gün program

“Cumhuriyet Her Yerde” etkinlikleri, 22 Ekim günü Torbalı İnönü Mahallesi’nde başlayacak. 23 Ekim’de kutlamaların adresi Kiraz Yeni Mahalle olacak.

24 Ekim’de Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, 25 Ekim’de Menderes Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkı, 26 Ekim’de Bergama Ayaskent Mahallesi’nde, 27 Ekim’de Tire Merkez Gölet’te, 28 Ekim’de Selçuk Belevi Mahallesi’nde birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 10.00’da Selçuk Zeytinköy Mahallesi’nde bando gösterisi yapılacak. Saatler 18.00’i gösterdiğinde ise Selçuk Merkez İstasyon Meydanı’nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri, çocuklar için mini disco, sihirbaz, clown gösterileri gerçekleştirilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ayrıca Dikili merkezde saat 20.00’de düzenlenecek konserler coşkuyu doruğa çıkaracak.

