Son Mühür - Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi kapsamında inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı açıklandı. 81 ilde yürütülecek projeyle, konut fiyatlarını dengelemek, kira artışlarını sınırlamak ve barınma sorununa çözüm üretmek amaçlanıyor. Konut sayıları, her ilin nüfus yoğunluğu, barınma ihtiyacı ve kira artış oranları göz önünde bulundurularak belirlendi. En fazla konutun yapılacağı iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu.

Proje çerçevesinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı şu şekilde belirlendi: İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 823, İzmir’de 21 bin 20, Bursa’da 17 bin 225 ve Konya’da 15 bin konut inşa edilecek. Diğer bazı illerdeki konut sayıları ise şu şekilde sıralandı:

Adana: 12.292

Antalya: 13.213

Gaziantep: 13.890

Şanlıurfa: 13.190

Hatay: 12.639

Diyarbakır: 12.165

Kayseri: 7.562

Balıkesir: 7.548

Manisa: 7.229

Kahramanmaraş: 8.195

Kocaeli: 10.340

Malatya: 9.609

Van: 6.803

Tekirdağ: 6.865

Proje sayesinde sadece büyükşehirlerde değil, Anadolu’daki orta büyüklükteki şehirlerde de konut üretimi yükseltilecek.

Başvurular ne zaman?

Vatandaşlar projeye 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. İnşaat ve ihale süreci kasım ayında başlayacak, ilk kuralar ise aralık ayında gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kendi adına kayıtlı evi bulunmaması gerekiyor.

Kimler başvurabilecek?

İstanbul için aylık hane geliri en fazla 145 bin TL,

diğer iller için ise 127 bin TL olması gerekiyor.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrıldı:

Şehit aileleri, terör ve vazife malulleri ile gaziler: yüzde 5

Engelliler: yüzde 5

Üç ve daha fazla çocuğu bulunan aileler: yüzde 10

Emekliler ve gençler (18-30 yaş): yüzde 20 kontenjan hakkına sahip olacak.

2+1 ve 1+1 şeklinde yapılacak