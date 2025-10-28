Son Mühür - Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesi kapsamında inşa edilecek 500 bin konutun illere göre dağılımı açıklandı. 81 ilde yürütülecek projeyle, konut fiyatlarını dengelemek, kira artışlarını sınırlamak ve barınma sorununa çözüm üretmek amaçlanıyor. Konut sayıları, her ilin nüfus yoğunluğu, barınma ihtiyacı ve kira artış oranları göz önünde bulundurularak belirlendi. En fazla konutun yapılacağı iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya oldu.
İllere göre dağılımı belli oldu
Proje çerçevesinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konutun illere göre dağılımı şu şekilde belirlendi: İstanbul’da 100 bin, Ankara’da 30 bin 823, İzmir’de 21 bin 20, Bursa’da 17 bin 225 ve Konya’da 15 bin konut inşa edilecek. Diğer bazı illerdeki konut sayıları ise şu şekilde sıralandı:
- Adana: 12.292
- Antalya: 13.213
- Gaziantep: 13.890
- Şanlıurfa: 13.190
- Hatay: 12.639
- Diyarbakır: 12.165
- Kayseri: 7.562
- Balıkesir: 7.548
- Manisa: 7.229
- Kahramanmaraş: 8.195
- Kocaeli: 10.340
- Malatya: 9.609
- Van: 6.803
- Tekirdağ: 6.865
Proje sayesinde sadece büyükşehirlerde değil, Anadolu’daki orta büyüklükteki şehirlerde de konut üretimi yükseltilecek.
Başvurular ne zaman?
Vatandaşlar projeye 10 Kasım–19 Aralık tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek. İnşaat ve ihale süreci kasım ayında başlayacak, ilk kuralar ise aralık ayında gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak kişilerin 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kendi adına kayıtlı evi bulunmaması gerekiyor.
Kimler başvurabilecek?
- İstanbul için aylık hane geliri en fazla 145 bin TL,
- diğer iller için ise 127 bin TL olması gerekiyor.
- Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar ayrıldı:
- Şehit aileleri, terör ve vazife malulleri ile gaziler: yüzde 5
- Engelliler: yüzde 5
- Üç ve daha fazla çocuğu bulunan aileler: yüzde 10
- Emekliler ve gençler (18-30 yaş): yüzde 20 kontenjan hakkına sahip olacak.
2+1 ve 1+1 şeklinde yapılacak
Konutlar, yatay mimari anlayışına uygun ve geleneksel dokuya zarar vermeyecek şekilde tasarlanacak. Projede 2+1 ve 1+1 daire tipleri bulunacak. Hedef, modern yaşam standartlarını korurken şehir kültürünü ve komşuluk ilişkilerini güçlendirmek.
Konut fiyatları
Konutlar, devlet garantisiyle ve yüzde 10 peşinat ile 240 ay vade imkânıyla satışa çıkarılacak. Fiyatlar ise 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak. İstanbul’da taksitler 7 bin 313 TL’den, diğer illerde ise 6 bin 750 TL’den başlayacak. Böylece vatandaşlar, kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı bulacak.
Projenin inşaat çalışmaları 2025 sonuna kadar hızlı bir şekilde sürecek ve ilk teslimatlar Mart 2027’den itibaren gerçekleştirilecek.