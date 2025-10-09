Son Mühür- İzmir’de uzun süredir tartışma konusu olan ve kent merkezinde kalmış sanayi bölgelerinin taşınmasına yönelik planlar yeniden gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaklaşık iki yıl önce onay sürecine aldığı 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı değişikliği, mahkeme kararıyla iptal edilmesinin ardından yeniden düzenlendi.

MAHKEME PLANLARI İPTAL ETMİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılında hazırladığı plan, Bornova’daki Naldöken Mahallesi’ndeki 34 hektarlık ve Egemenlik Mahallesi’ndeki 67 hektarlık iki sanayi bölgesini kapsıyordu. Bu alanların “kentsel yerleşik alan” ve “2. ve 3. derece iş merkezleri” olarak dönüştürülmesi öngörülüyordu.

Ancak planlama alanında yer alan Çimentaş Fabrikası’nın sahibi İtalyan Cementir Şirketi, değişikliğe itiraz ederek yargıya başvurdu. İzmir 4. İdare Mahkemesi, yapılan düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle planları iptal etti.

YENİ DÜZENLEME MECLİS GÜNDEMİNDE

Mahkeme kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, iptal gerekçelerini dikkate alarak planları yeniden hazırladı. Revize edilen 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ve plan notu değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine taşındı.

Söz konusu plan, geçtiğimiz günlerde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda oy çokluğu ile kabul edildi. Komisyon raporunun, 13 Ekim 2025 tarihinde yapılacak Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında üyelerin onayına sunulacağı bildirildi. Planın meclisten de oy çokluğuyla geçmesi bekleniyor.

KOMİSYON RAPORUNDAN DETAYLAR

Komisyon raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Belediye Meclisimizin 15/09/2023 tarihli ve 05.970 sayılı Kararı ile uygun görülerek, Başkanlık Makamınca onanan, L18-A2 pafta, Bornova ilçesi, Egemenlik Mahallesinde, Kemalpaşa Caddesinin güneyinde bulunan yaklaşık 67 ha büyüklüğündeki alanın yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı Değişikliğine, İzmir Çimento Fabrikası Türk Anonim Şirketi (Çimentaş) tarafından 2024/184 Esasına kayden açılan dava kapsamında verilen İzmir 4. İdare Mahkemesinin 2025/282 sayılı “iptal” kararı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızca hazırlanan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ve Plan Notu Değişikliği önerisinin oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu. (İmar ve Şehircilik Dai.Bşk.E.2656229)"